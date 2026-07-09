Huila está alerta con el Fenómeno del Niño

El próximo Fenómeno de El Niño no será una simple temporada seca para el Huila, será una prueba de inteligencia pública, de disciplina institucional, de cultura ciudadana, de capacidad productiva. Será, sobre todo, una advertencia seria: el cambio climático ya no está tocando la puerta; está sentado en la mesa donde se decide el futuro del agua, del campo, de la economía y de la vida cotidiana.

El Huila tiene una condición particular: su economía depende profundamente del agua, el café, el arroz, la ganadería, la piscicultura, el cacao, las cadenas agropecuarias, los acueductos comunitarios, la generación hidroeléctrica, incluso la estabilidad de los precios en los hogares, están conectados por un mismo hilo: la disponibilidad hídrica. Cuando el agua escasea, no solo se afecta el paisaje; se afecta la economía familiar, la seguridad alimentaria, el empleo rural, la tranquilidad social.

Desde la Secretaría de Agricultura y Minería del Huila se vienen adelantando acciones de preparación frente al Fenómeno de El Niño, especialmente orientadas a proteger a los sectores productivos más vulnerables ante la sequía. Entre ellas se destacan los talleres con gremios e instituciones, la articulación con entidades como el IDEAM, el Ministerio de Agricultura, FAIA, ICA, Finagro, Cormagdalena y la CAM, además del trabajo con pequeños y medianos productores, alcaldías, asociaciones campesinas, distritos de riego y gremios como la caficultura, la ganadería, la piscicultura, el arroz y el cacao.

También se han anunciado proyectos para la adecuación, mantenimiento y rehabilitación de distritos de riego de pequeña escala, revisión de sistemas de bombeo de agua, apoyo a la producción de alimento para animales, especialmente en el sector ganadero, así como gestión de alternativas de aseguramiento y financiación mediante seguros de cosecha y créditos vía ICR con Finagro.

Eso es clave, porque el cambio climático no se enfrenta únicamente con alarmas; se enfrenta con decisiones concretas. Un productor informado puede ajustar su siembra, una asociación preparada puede guardar forraje, un distrito de riego rehabilitado puede salvar una cosecha, una comunidad advertida puede cuidar mejor su fuente hídrica, una alcaldía con plan de contingencia puede evitar que una dificultad se convierta en emergencia.

También es relevante el llamado de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo para fortalecer acciones preventivas frente a sequías, altas temperaturas, incendios forestales y posibles afectaciones en el abastecimiento de agua. La gestión del riesgo no puede ser una carpeta guardada en las alcaldías, debe ser una práctica viva en cada municipio, cada vereda, cada Junta de Acción Comunal, cada cuerpo de bomberos, cada empresa de servicios públicos.

En ese escenario, la estrategia Huila Bonito de la Gobernación del Huila también cobra un valor mayor. No se trata únicamente de embellecer espacios, sembrar árboles o mejorar el paisaje. Vista con profundidad, esta estrategia es una importante herramienta de adaptación climática, educación ambiental e identidad territorial. Sembrar árboles en zonas estratégicas, recuperar entornos, promover el mantenimiento comunitario, vincular alcaldías, CAM, juntas comunales, entidades públicas, privadas y ciudadanía, es también sembrar conciencia en un departamento que necesita reconciliarse con su territorio.

Porque un árbol no es decoración, un árbol bien sembrado protege el suelo, regula temperatura, mejora el paisaje, captura carbono, aporta sombra, reduce erosión, fortalece el vínculo de la comunidad con su entorno. En tiempos de El Niño, cada acción ambiental deja de ser simbólica para convertirse en una forma de defensa territorial.

Pero hay que decirlo con claridad: ninguna Gobernación, ninguna autoridad ambiental ni ningún alcalde podrán enfrentar por sí solos los efectos del Fenómeno de El Niño si la ciudadanía no cambia sus hábitos. No se puede pedir agua en la llave mientras se desperdicia en la casa. No se puede exigir control de incendios mientras se siguen haciendo quemas. No se puede pedir ríos, quebradas y fuentes hídricas menos contaminadas si todavía hay quienes arrojan basuras, escombros y residuos en sus cauces, rondas hídricas y zonas de protección.

El desafío no es únicamente institucional, también es cultural. La población necesita entender que el agua debe convertirse en un tema central de gobierno, educación, economía y conversación pública. Debe estar en las escuelas, en las fincas, en los concejos municipales, en los planes de desarrollo, en las asociaciones productivas, en los medios de comunicación, en las campañas ciudadanas. Cuidar el agua no puede seguir siendo una frase bonita; debe ser una conducta diaria.

El próximo Fenómeno de El Niño pondrá a prueba la capacidad del departamento para anticiparse, y ahí está la diferencia entre administrar emergencias o construir resiliencia. Administrar emergencias es correr cuando el daño ya ocurrió, construir resiliencia es preparar al territorio antes de que el clima golpee con fuerza.

Con el liderazgo del gobernador Rodrigo Villalba vemos hoy una oportunidad importante: convertir esta alerta climática en una agenda de responsabilidad colectiva, una agenda donde la prevención no sea vista como miedo, sino como inteligencia; donde el campo no sea tratado como víctima, sino como prioridad; donde el agua deje de ser invisible hasta que falta; el Huila Bonito es hoy un departamento más preparado, más consciente, más verde, más ordenado, más capaz de cuidar lo que tiene.

El Niño se enfrenta con planificación, árboles, riego eficiente, educación ambiental, productores acompañados, acueductos protegidos, alcaldías activas, comunidades informadas, instituciones articuladas. El clima ya cambió. Ahora nos toca demostrar si también cambió nuestra forma de actuar.

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Por: María Fernanda Plazas Bravo – X: @mafeplazasbravo

Ingeniera en Recursos Hídricos y Gestión Ambiental

Especialista en Marketing Político – Comunicación de Gobierno