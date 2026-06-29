ElectroHuila se convierte en la primera empresa del país en certificar su gestión de activos bajo la norma ISO 55001:2024

ElectroHuila alcanzó un hito histórico para el sector eléctrico colombiano al convertirse en la primera empresa del país en obtener la certificación internacional ISO 55001:2024 en Gestión de Activos. Este reconocimiento, otorgado por el ICONTEC, avala los más altos estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad en la administración de su infraestructura estratégica.

La certificación abarca los activos de los niveles de tensión 4, 3 y 2 del Sistema de Transmisión Regional (STR) y del Sistema de Distribución Local (SDL). Con esto, se ratifica que la compañía administra sus recursos bajo criterios de excelencia operativa y mejora continua, beneficiando directamente a más de 460 mil usuarios en los 37 municipios del Huila.

Un logro impulsado por el talento humano

Este resultado es el fruto de un proceso de transformación institucional liderado por la gerente Nika Cuéllar y respaldado por el compromiso técnico y humano de los trabajadores de la empresa.

Al respecto, la gerente destacó el impacto de este avance:

“Esta certificación representa la consolidación de una cultura organizacional basada en la eficiencia. Este logro pertenece a nuestros trabajadores, cuyo profesionalismo y sentido de pertenencia permiten que ElectroHuila sea hoy un ejemplo de gestión para toda Colombia”.

Visión de futuro y transición energética

La norma ISO 55001:2024 es uno de los referentes mundiales más exigentes en su categoría. Al implementarla, ElectroHuila asegura procesos robustos que garantizan la continuidad del servicio de energía, la modernización de su infraestructura y el fortalecimiento financiero de la entidad.

Con esta acreditación, la compañía no solo se posiciona a la vanguardia del sector eléctrico nacional, sino que se consolida como una empresa competitiva, eficiente y preparada para asumir los retos de la transición energética.

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