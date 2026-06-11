Aprobado en cuarto y último debate, la Ley Santa Librada

La iniciativa del senador Pedro Flórez y la bancada parlamentaria del Huila, asegura recursos para la recuperación del colegio.

Una gran noticia para los libradunos del Huila. El proyecto de ley que vincula a la Nación a los 180 años del colegio Santa Librada, acaba de ser aprobada en cuarto y últimoLa iniciativa del senador Pedro Flórez y la bancada parlamentaria del Huila, asegura recursos para la recuperación del colegio.

Una gran noticia para los libradunos del Huila. El proyecto de ley que vincula a la Nación a los 180 años del colegio Santa Librada, acaba de ser aprobada en cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

El proyecto elaborado por los egresados de esta institución y radicado en el Congreso por el senador Pedro Flórez y la bancada parlamentaria del Huila, permite y obliga que el Gobierno Nacional asigne recursos para la terminación de las obras que permitan recuperar la infraestructura de esta institución educativa.

La aprobación se dio durante la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, desarrollada este miércoles, en la que el Senador Flórez como ponente de la iniciativa en Senado, pidió que se acogiera el texto aprobado en la Cámara Alta, y de esta forma, se evitó que la iniciativa necesitara de conciliaciones, ya que la de hoy fue seguramente la última sesión del año legislativo.

De esta manera, ahora el texto aprobado, pasará a sanción presidencial para convertirse en ley de la República.

El senador Pedro Flórez se mostró complacido con esta aprobación, pues señaló que, “de esta manera logramos contribuir a la recuperación de esta institución educativa que tanto le ha dado a la historia y el desarrollo político y educativo del país”, destacó. debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

El proyecto elaborado por los egresados de esta institución y radicado en el Congreso por el senador Pedro Flórez y la bancada parlamentaria del Huila, permite y obliga que el Gobierno Nacional asigne recursos para la terminación de las obras que permitan recuperar la infraestructura de esta institución educativa.

La aprobación se dio durante la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, desarrollada este miércoles, en la que el Senador Flórez como ponente de la iniciativa en Senado, pidió que se acogiera el texto aprobado en la Cámara Alta, y de esta forma, se evitó que la iniciativa necesitara de conciliaciones, ya que la de hoy fue seguramente la última sesión del año legislativo.

De esta manera, ahora el texto aprobado, pasará a sanción presidencial para convertirse en ley de la República.

El senador Pedro Flórez se mostró complacido con esta aprobación, pues señaló que, “de esta manera logramos contribuir a la recuperación de esta institución educativa que tanto le ha dado a la historia y el desarrollo político y educativo del país”, destacó.