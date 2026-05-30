El voto no se mide en likes

En política, la popularidad digital puede abrir conversaciones, pero solo el posicionamiento auténtico convierte simpatía en confianza electoral.

El 31 de mayo Colombia vuelve a las urnas para elegir presidente (primera vuelta). En una campaña donde no basta con ser conocido, tener seguidores o recibir aplausos digitales.

En política hay una confusión frecuente: creer que la simpatía equivale a decisión electoral. Un ciudadano puede darle like a una publicación, compartir una frase, saludar con entusiasmo al candidato en una plaza pública, incluso decirle “yo voto por usted”; pero cuando llega al cubículo, marca otra opción. Ese instante revela una verdad incómoda: no gana necesariamente el mejor preparado, gana quien logró instalarse correctamente en la mente, la emoción, la conversación cotidiana, la confianza del elector.

El voto no se entrega solo por admiración. Se entrega por identificación, oportunidad, credibilidad, pertenencia, expectativa de futuro. El like expresa reacción; el voto expresa decisión. El like puede ser impulso; el voto exige confianza. El like se da en segundos; el voto se construye durante meses, a veces durante años.

Por eso, en una campaña presidencial, regional o local, el posicionamiento no es un adorno de comunicación: es el centro estratégico de la competencia. Una candidatura puede tener buenas ideas, hoja de vida, preparación técnica, discurso serio, propuestas responsables; aun así, perder si no logra convertirse en una marca política clara, reconocible, emocionalmente cercana, electoralmente viable.

Primero está la marca personal: quién es esa persona antes de pedir el voto, qué representa, qué historia carga, qué valores transmite, qué coherencia muestra entre lo que dice, lo que ha hecho, cómo se comporta cuando no está en tarima. Después aparece la marca política: qué causa encarna, qué sector interpreta, qué conversación lidera, qué lugar ocupa en el mapa de poder. Finalmente llega la marca electoral: por qué esa persona debe ser elegida ahora, no después; por qué votar por ella tiene sentido en este momento concreto.

Ahí entra el timing. Las marcas ganadoras no se improvisan al cierre de campaña, maduran. Se prueban, se corrigen, se humanizan. Una candidatura lanzada tarde, sin narrativa, sin territorio emocional, sin autoridad pública, puede despertar curiosidad, pero no necesariamente intención de voto. La gente puede saber que alguien es bueno; otra cosa distinta es sentir que esa persona debe gobernar.

La representatividad permite que el elector diga: “esa persona entiende lo que vivimos”. La empatía permite que piense: “esa persona me escucha”. La autoridad permite concluir: “esa persona puede hacerlo”. Cuando falta una de las tres, la candidatura queda incompleta. Mucha empatía sin autoridad puede parecer buena intención. Mucha autoridad sin empatía puede verse distante. Mucha representatividad sin posicionamiento puede terminar convertida en presencia, no en poder electoral.

Por eso no basta con aparecer. Hay que significar. No basta con hablar. Hay que ocupar un lugar. No basta con publicar. Hay que instalar una idea. No basta con recibir aplausos. Hay que convertir reconocimiento en confianza, confianza en intención, intención en voto efectivo.

La política contemporánea no se decide únicamente en plazas públicas ni en debates televisados. También se disputa en la memoria emocional de los ciudadanos. Allí compiten los símbolos, los gestos, las frases, las contradicciones, los miedos, las expectativas. Quien llega tarde a esa conversación puede tener razón, pero no necesariamente tiene espacio. Quien llega sin identidad puede tener propuestas, pero no logra recordación. Quien llega sin estrategia puede tener talento, pero no alcanza victoria.

El gran reto de una campaña no es gustar un día, sino permanecer hasta el día de la elección. No es lograr que el ciudadano diga “me cae bien”, sino que piense “confío en esta persona para tomar decisiones por mí”. Esa diferencia define gobiernos, partidos, liderazgos, derrotas que parecían imposibles.

En política, el cariño ayuda, la visibilidad suma, las redes amplifican; pero el voto exige algo más profundo: una marca bien construida, un mensaje oportuno, una identidad coherente, una conexión real con el momento histórico.

Porque al final, muchos candidatos descubren demasiado tarde la frase que ningún estratega quiere escuchar: “te di mi like, pero no mi voto”.

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Por: María Fernanda Plazas Bravo – X: @mafeplazasbravo

Ingeniera en Recursos Hídricos y Gestión Ambiental

Especialista en Marketing Político – Comunicación de Gobierno