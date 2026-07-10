Neiva Vive: una histórica jornada de unidad y esperanza por la sanidad de las familias

La Gran Cruzada Neiva Vive – Sanidad por las Familias, organizada por la Asociación de Ministros Cristianos del Huila (ASMICH), congregó a miles de personas en una gran expresión de fe, unidad y servicio, con el propósito de fortalecer las familias y llevar un mensaje de esperanza a la ciudad.

Neiva fue escenario de una de las mayores manifestaciones de unidad cristiana con la realización de la Gran Cruzada Neiva Vive – Sanidad por las Familias, que reunió a miles de asistentes en el Coliseo Cubierto Álvaro Sánchez Silva alrededor de un propósito común: proclamar el mensaje de Jesucristo y promover la restauración, la reconciliación y la esperanza para las familias.

Neiva Vive nació en el corazón de Dios como una iniciativa para bendecir a la ciudad. Este propósito tomó forma gracias a la unidad del Cuerpo de Cristo, reflejada en el trabajo conjunto de iglesias cristianas de diferentes denominaciones que decidieron caminar bajo una misma visión: servir a la comunidad y compartir el poder transformador del Evangelio.

La convocatoria hizo posible que pastores, líderes, iglesias y cientos de voluntarios unieran esfuerzos para servir a la comunidad, demostrando que cuando la Iglesia trabaja en unidad puede generar un impacto positivo en la sociedad y contribuir al fortalecimiento de las familias.

Uno de los momentos más significativos fue la participación del pastor William Magaña, de Costa Rica, quien llegó acompañado por una delegación de más de 80 misioneros que viajaron hasta Neiva para servir y respaldar esta misión evangelística, la cual ha llevado un mensaje de fe y esperanza a diferentes ciudades del continente.

La programación también contó con la participación de los ministerios de alabanza Banda Pasión, Oasis Ministry y agrupaciones musicales locales, que guiaron espacios de adoración, oración y exaltación del nombre de Jesucristo.

La realización de esta gran cruzada contó además con el respaldo institucional de la Alcaldía de Neiva, por medio de la Oficina de Asuntos Religiosos, así como con el invaluable apoyo de los medios de comunicación de la ciudad, cuya labor permitió que el mensaje de esperanza llegara a miles de hogares.

Los organizadores expresaron su agradecimiento a cada pastor, líder, iglesia, voluntario, servidor, institución y ciudadano que se sumó a este propósito. Resaltaron que cada oración, cada aporte y cada acto de servicio fueron fundamentales para hacer realidad una jornada que dejó un mensaje de fe, amor y restauración para la ciudad.

Más que un evento, Neiva Vive marca el comienzo de un propósito que busca seguir impactando la vida de las familias neivanas. Sus organizadores manifestaron el deseo de que esta sea la primera de muchas jornadas en las que la Iglesia continúe trabajando unida por el bienestar espiritual y social de la ciudad, convencidos de que el Evangelio sigue transformando vidas.

Finalmente, reafirmaron que toda la honra, la gloria y la alabanza pertenecen a Jesucristo, quien hizo posible este tiempo de unidad y bendición para Neiva.