Ruta prenatal: Así detecta Medilaser enfermedades fetales en el sur del país

La sede Myriam Parra de Neiva lidera una ruta especializada de diagnóstico prenatal que permite identificar desde el embarazo cardiopatías congénitas, alteraciones cromosómicas y otras malformaciones fetales, convirtiéndose en un referente regional de medicina materno-fetal y en el único centro dedicado exclusivamente al cuidado integral de la madre gestante y su bebé en esta zona del país.

La medicina fetal está cambiando la forma en que inicia la vida.

Lo que antes sorprendía en la sala de partos, hoy puede conocerse semanas o incluso meses antes del nacimiento, permitiendo que especialistas preparen el tratamiento, coordinen equipos médicos y ofrezcan a las familias información, acompañamiento y mejores oportunidades para sus hijos.

Ese es el propósito de la Ruta de Diagnóstico Prenatal que hace un año puso en marcha Clínica Medilaser en su sede Myriam Parra, una unidad creada exclusivamente para atender a madres gestantes, convirtiéndose en un referente para el Huila, Caquetá, Putumayo y el sur del Tolima.

«Nuestro objetivo nunca ha sido únicamente diagnosticar una enfermedad. Lo verdaderamente importante es que ese diagnóstico permita cambiar el pronóstico del embarazo y preparar al bebé para recibir la atención que necesita desde el primer minuto de vida», afirma la doctora Natalia Gutiérrez Olaya, gineco obstetra especialista en medicina materno fetal.

Detrás de cada estudio existe la posibilidad de detectar cardiopatías congénitas, la principal causa de malformaciones y una de las mayores causas de mortalidad infantil, alteraciones del sistema nervioso central, enfermedades cromosómicas, síndromes genéticos, malformaciones renales y múltiples anomalías estructurales que requieren atención especializada.

Cada hallazgo activa inmediatamente una ruta clínica integrada por perinatólogos, genetistas, cardiólogos pediátricos, neonatólogos, psicólogos, trabajadores sociales y otros especialistas que diseñan el plan de seguimiento, preparan el nacimiento y coordinan la atención que recibirá el recién nacido.

Innovación

La ruta funciona con un ecógrafo de alta resolución, uno de los equipos más avanzados para medicina materno-fetal.

Su capacidad para generar imágenes tridimensionales, reconstrucciones anatómicas y estudios especializados como ecocardiografía fetal y neurosonografía permite evaluar con alta precisión órganos como el corazón, el cerebro, los pulmones y los riñones del bebé.

«Me siento muy feliz porque he podido conocer a Gabriel mucho antes de que nazca. Saber que está bien, que se desarrolla sanamente y verlo en cada valoración nos llena de tranquilidad y de alegría”, expresó Angie Vanessa Calderón, una de las madres atendidas por esta ruta.

La sede Myriam Parra nació con un propósito claro: concentrar en un mismo lugar todos los servicios que requiere una mujer durante el embarazo, el parto y el nacimiento de su hijo.