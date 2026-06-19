«Tierra, educación y agua como legado para las nuevas generaciones del Huila»: Iván Cepeda

El Huila podría convertirse en uno de los mayores beneficiarios de las transformaciones sociales, educativas y ambientales planteadas por Iván Cepeda, quien ha presentado una visión de país en la que la protección de la naturaleza, el acceso a la tierra y la educación gratuita se convierten en pilares fundamentales para construir un futuro más justo.

No más represas

Entre sus principales compromisos se encuentra la defensa irrestricta de los páramos, la prohibición definitiva del fracking y la decisión de impedir nuevas represas en el departamento, con el propósito de salvaguardar las fuentes hídricas y las reservas naturales que sostienen la vida de miles de familias huilenses.

Matrícula cero

La propuesta también contempla que la educación pública sea gratuita desde el preescolar hasta la universidad, eliminando las barreras económicas que históricamente han limitado el acceso al conocimiento.

Tierras para el trabajador

En paralelo, la Reforma Agraria continuaría avanzando con la formalización y entrega de un millón adicional de hectáreas a campesinos y comunidades rurales del país.

Para una región profundamente agrícola como el Huila, esta iniciativa representa la posibilidad de fortalecer la producción de alimentos, impulsar la economía campesina y brindar mayor bienestar a quienes trabajan la tierra.