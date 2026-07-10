SENA fortalece la transición energética en el Huila con proyecto de energías fotovoltaicas para comunidades rurales

La iniciativa beneficiará a cerca de 220 personas de ocho veredas con la implementación de 83 soluciones solares, promoviendo el desarrollo sostenible y el acceso a energías limpias.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Huila, avanza en la ejecución de un ambicioso proyecto que busca fortalecer las capacidades técnicas y comunitarias para la implementación de soluciones energéticas sostenibles en zonas rurales del departamento. La iniciativa integra procesos de formación, innovación tecnológica y desarrollo territorial mediante el uso de energía solar fotovoltaica.

El proyecto, que se desarrolla en dos fases durante las vigencias 2025 y 2026, contempla la actualización tecnológica para la producción didáctica y validación de módulos solares fotovoltaicos, así como la implementación de soluciones energéticas en territorios priorizados del Huila. Esta estrategia responde a la necesidad de ampliar el acceso a energías renovables en comunidades rurales y promover procesos de transición energética sostenible.

Durante la primera fase ejecutada entre el segundo trimestre 2025 y el primer semestre de 2026, el SENA realizó la adecuación de una planta didáctica especializada para la producción y validación de módulos solares fotovoltaicos, con una inversión superior a los $3.373 millones. La inversión permitió la adquisición de maquinaria especializada, materiales de formación y adecuaciones de infraestructura para fortalecer los procesos de aprendizaje y transferencia tecnológica, en esta planta didáctica se logran ensamblar paneles solares bajo la rigurosidad y normatividad requerida de estándares de calidad nacional e internacional.

En 2026, la iniciativa avanza hacia un enfoque territorial bajo el proyecto: “Energías Fotovoltaicas en el Territorio”, que implementa la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP) para trabajar directamente con comunidades rurales. A través de esta metodología, habitantes, aprendices, investigadores y equipos técnicos construyen conjuntamente soluciones adaptadas a las necesidades energéticas de cada territorio desde el liderazgo colectivo.

Por su parte, la directora regional del SENA Huila, Adriana Milena Gasca Cardoso, destacó: “A través de un proceso de formación sustentado en la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), buscamos llegar a las comunidades rurales con soluciones construidas de manera conjunta. Ya iniciamos este trabajo con ocho comunidades del norte del departamento del Huila, donde se vienen desarrollando actividades comunitarias que impulsan la ejecución del proyecto, una iniciativa que no solo fortalece las capacidades técnicas de sus habitantes, sino que también contribuye a mejorar su calidad de vida”, afirmó.

Hasta la fecha, se han desarrollado visitas y encuentros comunitarios en los municipios de Tello, Santa María, Colombia, Baraya, Rivera, Palermo y Yaguará, mientras que Algeciras se encuentra pendiente de intervención.

El proyecto beneficiará aproximadamente a 220 personas pertenecientes a ocho veredas del departamento, las cuales están organizadas en Juntas de Acción Comunal.

“Nosotros estamos desarrollando un proyecto que está directamente ligado con la misión del SENA, que es la de impartir formación profesional integral, por eso esta planta de fabricación de paneles solares, es una planta orientada al desarrollo de procesos formativos y al desarrollo de la investigación acción participativa. Es un proceso largo donde las comunidades se han caracterizado y están recibiendo formación con el objetivo de generar capacidad en las comunidades de resolver sus problemas y capacidad de hacer el propio mantenimiento a estos sistemas fotovoltaicos”, resaltó Fermín Beltrán Barragán, subdirector del Centro de la Industria, La Empresa y Los Servicios.

Entre los principales avances se destacan la instalación de una planta de producción con maquinaria especializada de origen chino, la ejecución de procesos de formación técnica comunitaria y el desarrollo de acciones de caracterización territorial. Asimismo, se avanza en adecuaciones eléctricas, certificaciones técnicas y puesta en marcha de los equipos que permitirán en el segundo semestre de 2026, iniciar la entrega de materiales de formación para la implementación de 83 soluciones solares fotovoltaicos en las comunidades priorizadas.

Con esta iniciativa, el centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila le apuesta a la innovación la sostenibilidad ambiental, el cierre de brechas y el fortalecimiento de capacidades locales, contribuyendo al desarrollo de soluciones energéticas limpias que mejoran la calidad de vida de las comunidades rurales y fortalecen la formación de talento humano en energías renovables.