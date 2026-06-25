Timaná aseguró más de $653 millones para el acueducto de Naranjal

La gestión del alcalde Edwin Andrés Cárdenas Gasca dio un resultado concreto para el centro poblado de Naranjal con la aprobación de un proyecto de optimización del sistema de acueducto, una obra que permitirá fortalecer el acceso al agua potable mediante la construcción de un tanque de almacenamiento, mejorando la continuidad y confiabilidad del servicio para la comunidad.

La iniciativa contempla la construcción de un tanque de almacenamiento y fue aprobada mediante la Resolución No. 082 de 2026 de la Gobernación del Huila, con financiación del Sistema General de Regalías, en una apuesta por fortalecer la infraestructura del servicio y brindar mayor continuidad y seguridad en el suministro.

La inversión total asciende a $653.963.050, de los cuales $594.511.864 serán aportados por la Gobernación del Huila y $59.451.186 por el Municipio de Timaná.

Detrás de esta aprobación está la gestión adelantada por el alcalde Edwin Andrés Cárdenas Gasca, quien ha insistido en la necesidad de priorizar proyectos orientados a resolver problemáticas reales en las zonas rurales del municipio. A esto se suma la disposición del gobernador Rodrigo Villalba Mosquera para respaldar una iniciativa que apunta a mejorar la calidad de vida de las familias de Naranjal y a responder a una demanda histórica relacionada con el acceso a un servicio de agua más eficiente y estable.

«Esta es una gran noticia para una comunidad que necesita mejorar notablemente el suministro de agua potable. Seguiremos trabajando de la mano del gobierno departamental en pro del bienestar de los timanenses», afirmó el alcalde Cárdenas Gasca.

Más allá de la inversión, la obra representa una respuesta concreta a una necesidad básica de la comunidad y una señal de articulación entre el gobierno municipal y departamental frente a los retos del territorio.

La optimización del acueducto no solo permitirá fortalecer la capacidad de almacenamiento, sino que también busca reducir las dificultades en la prestación del servicio y avanzar en el cierre de brechas en materia de servicios públicos. En un contexto en el que garantizar agua potable sigue siendo una prioridad para muchas comunidades rurales, la aprobación de este proyecto marca un paso importante para Naranjal y para Timaná.