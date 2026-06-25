Ecopetrol celebró la tradición huilense en una jornada de cultura, identidad y encuentro

En Campo Dina se realizó “Ecopetrol es Colombia – Huila: tradición, cultura y riqueza”, un espacio que reunió a personas trabajadoras y de la empresa y sus contratistas, alrededor de las expresiones culturales que identifican a la región.

La actividad hizo parte de las Jornadas Ecopetrol es Colombia, orientadas a reconocer y fortalecer los lazos con la diversidad cultural del país. En esta versión regional, la jornada exaltó las tradiciones huilenses de San Juan y San Pedro, que despiertan orgullo, pasión y pertenencia entre quienes hacen parte del territorio.

A través de la música, la danza, la gastronomía y diferentes muestras, los asistentes pudieron conectarse con las raíces del Huila y valorar la riqueza que cada comunidad aporta a la construcción de país. Más que un evento, fue un espacio que promovió el encuentro intercultural y el reconocimiento de la colombianidad desde lo local.

La jornada contó además con la participación de nueve emprendimientos del programa Productivos Diversos, liderados por mujeres, personas víctimas del conflicto armado y unidades productivas que generan oportunidades principalmente para mujeres cabeza de familia, lo que evidencia el impacto social que se impulsa desde los territorios.

Con este tipo de espacios, Ecopetrol continúa promoviendo iniciativas que fortalecen la identidad cultural, el sentido de pertenencia y la conexión con las comunidades, y reconoce que la energía que mueve a Colombia también nace de su gente, sus tradiciones y su diversidad.