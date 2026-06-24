Neiva será escenario de la Agroferia Nacional de la Paz en el marco de los 10 años del Acuerdo de Paz

En conmemoración de los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), llegará a la Capital Bambuquera de América con la Agroferia Nacional de la Paz, un espacio que reunirá a más de 70 organizaciones de productores y productoras víctimas del conflicto armado y firmantes de paz.

Este encuentro, que simboliza la reconciliación nacional y el fortalecimiento de los territorios rurales, permitirá a los asistentes acceder a productos inocuos, de alta calidad y con valor agregado, cultivados en diferentes regiones del país.

La feria se realizará los días 25 y 26 de junio, entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m., en la Plaza Cívica de Neiva, Huila, en el marco de las tradicionales fiestas de San Juan y San Pedro.

Los visitantes podrán conocer de primera mano historias de resiliencia, trabajo y esperanza, además de adquirir productos frescos del campo colombiano que nacen de los procesos de reforma agraria, desarrollo rural y construcción de paz en los territorios.

El Equipo de Paz y Víctimas de la Agencia de Desarrollo Rural en articulación con la Alcaldía Municipal de Neiva, la Gobernación del Huila, el Ministerio del Interior, el Departamento de Prosperidad Social, la Unidad Solidaria, el Banco Agrario, entre otras organizaciones de la región hacen un trabajo conjunto en pro de fortalecer la economía rural, impulsar el desarrollo territorial y respaldar a quienes han encontrado en la producción agropecuaria un camino para la reconciliación y la transformación de sus comunidades.

La paz también se construye desde el campo.