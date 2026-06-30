Terminó la Ley de Garantías cinco claves para entender qué cambia en la contratación pública y qué controles siguen vigentes

Con el levantamiento de las restricciones electorales, entidades públicas y organizaciones podrán reactivar proyectos y convenios que permanecían en pausa. Especialistas advierten que el regreso de estos mecanismos no significa una flexibilización de los controles ni de las obligaciones de transparencia.

Expertos explican los principales cambios que trae el fin de la Ley de Garantías y aclaran cinco conceptos que suelen generar confusión sobre contratación directa, convenios interadministrativos y vigilancia de los recursos públicos.

Concluido el periodo de restricciones derivado de la Ley de Garantías, Colombia entra nuevamente en una etapa de reactivación de la contratación estatal. A partir de ahora, entidades públicas, universidades, empresas y organizaciones podrán retomar procesos de contratación, convenios y proyectos que permanecían suspendidos durante la temporada electoral, una medida que permitirá acelerar la ejecución de inversiones públicas en diferentes regiones del país.

Sin embargo, el regreso de estos mecanismos no implica una reducción en los controles ni una flexibilización de las normas que regulan el uso de los recursos públicos. Para Catalina Jaramillo, directora de Red Summa, el principal reto es evitar que la desinformación genere interpretaciones equivocadas sobre figuras plenamente legales dentro del sistema de contratación estatal.

«El debate sobre la contratación pública debe darse con criterios técnicos y jurídicos. La transparencia y el control son fundamentales, pero también lo es evitar generalizaciones que pueden generar desinformación o afectar injustificadamente a organizaciones que actúan dentro del marco legal», afirma Catalina Jaramillo, directora de Red Summa.

En este contexto, expertos en contratación pública identifican cinco aspectos que conviene tener claros para comprender el nuevo panorama tras el levantamiento de la Ley de Garantías.

1. Se reactiva la contratación directa

La finalización de las restricciones electorales permite reanudar la celebración de contratos y convenios administrativos, y esquemas de cooperación entre entidades estatales que son indispensables para ejecutar obras de infraestructura, programas sociales, iniciativas educativas y proyectos de desarrollo regional que habían quedado aplazados durante el periodo electoral.

2. La contratación directa continúa siendo una modalidad legal

Aunque suele estar rodeada de controversia, la contratación directa no desaparece ni constituye una irregularidad por sí misma. Se trata de un mecanismo previsto en la legislación colombiana para circunstancias específicas definidas por la ley y que continúa sujeto a requisitos legales, supervisión permanente y controles administrativos.

3. Los convenios interadministrativos siguen siendo instrumentos válidos

Los convenios entre entidades públicas continúan siendo una herramienta jurídica para coordinar esfuerzos institucionales y desarrollar fines públicos. Su utilización no representa una excepción a la ley ni constituye automáticamente una actuación irregular, siempre que se ajusten a las condiciones establecidas en el marco normativo.

«Es importante diferenciar las herramientas que contempla la ley de los casos en los que puedan presentarse incumplimientos. No todas las modalidades de contratación responden a las mismas necesidades y cada una tiene requisitos específicos que deben verificarse», agrega Jaramillo.

4. Las alertas preventivas no equivalen a sanciones

Los llamados de atención emitidos por organismos de control tienen un carácter preventivo y buscan fortalecer el seguimiento sobre la gestión pública. Estas advertencias no sustituyen los procesos disciplinarios, fiscales, administrativos o judiciales ni representan decisiones definitivas sobre posibles responsabilidades.

5. Cada proceso contractual debe evaluarse de manera independiente

La legalidad de una contratación no puede determinarse mediante generalizaciones. Cada caso debe analizarse con base en los hechos, la evidencia disponible y las decisiones adoptadas por las autoridades competentes, respetando siempre el debido proceso y la individualización de responsabilidades.

La reactivación de la contratación pública llega en un momento en el que múltiples entidades preparan la ejecución de proyectos de infraestructura, educación, conectividad, innovación y desarrollo territorial. En ese escenario, especialistas coinciden en que fortalecer la cultura de la transparencia también implica mejorar la comprensión ciudadana sobre el funcionamiento del sistema contractual y diferenciar los mecanismos legales de las actuaciones que eventualmente puedan ser objeto de investigación.

Con el regreso del ritmo normal de la contratación estatal, el desafío no solo será acelerar la inversión pública, sino también mantener la confianza ciudadana mediante procesos transparentes, supervisados y sustentados en información técnica, evitando que la discusión pública se construya a partir de percepciones o conceptos erróneos.