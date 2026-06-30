Donafest permitirá beneficiar a 594 pacientes: aún puede sumarse a la jornada de donación de sangre

En las dos primeras semanas del Donafest, 378 personas se acercaron voluntariamente al Banco de Sangre de Clínica Las Américas Auna y 297 completaron su donación.

Gracias a estas donaciones se han obtenido 594 hemocomponentes, entre sangre y plaquetas, que podrán beneficiar a igual número de pacientes.

La meta es superar las 600 donaciones voluntarias antes del 11 de julio. Los tipos de sangre O positivo y O negativo son los más requeridos.

En las primeras semanas del Donafest, la jornada de donación voluntaria de sangre impulsada por Auna, 378 personas se acercaron al Banco de Sangre de Clínica Las Américas en Medellín. De ellas, 297 cumplieron los requisitos y completaron su donación, lo que ha permitido obtener 594 hemocomponentes entre sangre y plaquetas.

Cada uno de estos componentes representa una oportunidad de atención para pacientes que requieren transfusiones por tratamientos oncológicos, cirugías, emergencias o enfermedades crónicas. Con iniciativas como Donafest, Auna reafirma su compromiso de transformar la salud y ampliar el acceso oportuno a servicios que salvan vidas.

La respuesta ha llegado principalmente del Área Metropolitana: el 93,4 % de los donantes reside en esta zona, con Medellín representando el 56,6 % del total. No obstante, el 6,6 % restante provino de otros municipios, lo que evidencia una creciente cultura de donación voluntaria en la región.

El grupo sanguíneo más frecuente entre quienes han donado es el O positivo (O+), que concentra el 49,6 % de las donaciones. Sin embargo, tanto el O positivo (O+) como el O negativo (O-) continúan siendo los más necesarios: el primero, por ser el tipo de sangre con mayor demanda entre los pacientes; y el segundo, por ser el donante universal, indispensable en situaciones de urgencia vital.

Con cierre previsto para el 11 de julio, la meta es superar las 600 donaciones voluntarias en el marco del Donafest. Cada nueva donación fortalece la capacidad del sistema de salud para responder a las necesidades de los pacientes, ya que la sangre no puede fabricarse ni sustituirse artificialmente.

“Hoy el reto es que las personas se conviertan en donantes recurrentes para ayudar a garantizar la disponibilidad de sangre para pacientes que la necesitan de manera urgente y permanente. Donar sangre es un acto sencillo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En Auna estamos convencidos que esta es una manera en la que contribuimos a transformar la salud en la región”, afirmó Luisa Fernanda Valencia Valbuena, directora técnica del Banco de Sangre de Clínica Las Américas Auna.

¿Cómo donar?

El Banco de Sangre de Clínica Las Américas Auna presta atención permanente y recibe donantes durante todo el año en su sede de la carrera 80 en Medellín. En el marco del Donafest, la invitación es a sumarse antes del 11 de julio y contribuir a fortalecer las reservas de sangre y plaquetas.

Los requisitos para donar son:

Tener entre 18 y 65 años.

Pesar más de 50 kilos.

Sentirse bien de salud.

Haber dormido al menos cuatro horas.

Haber comido previamente.

No haber consumido licor en las últimas 24 horas.

No estar cursando infecciones.

No haberse realizado tatuajes, piercings o procedimientos similares en los últimos seis meses.

No haber cambiado de pareja sexual en los últimos seis meses.

No haber visitado zonas endémicas (región geográfica donde una enfermedad o afección específica está presente de forma constante y permanente en la población durante años)

Donar sangre es un acto voluntario y solidario que permite cuidar la vida de cientos de personas cada día. En Auna trabajamos para promover una cultura de prevención, cuidado y corresponsabilidad que contribuya a transformar la salud de nuestras comunidades.