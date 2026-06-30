El 44% de las habilidades laborales cambiará: así responde Colombia con formación basada en IA

Intelcia transforma la capacitación de los profesionales de servicio al cliente en el país mediante un modelo basado en IA generativa que reduce la curva de aprendizaje y optimiza la experiencia del consumidor.

El sistema analiza interacciones reales, identifica patrones conversacionales exitosos y adapta las conversaciones según variables como el tono emocional del usuario, el tipo de servicio y el comportamiento del consumidor colombiano.

Mientras el debate sobre inteligencia artificial continúa concentrado en el impacto sobre el empleo, un cambio menos visible comienza a tomar fuerza dentro de las empresas: la transformación de la manera en que las personas aprenden y se preparan para trabajar. En lugar de cursos estandarizados o capacitaciones tradicionales, algunas organizaciones empiezan a incorporar simulaciones basadas en inteligencia artificial capaces de recrear conversaciones y escenarios reales.

El cambio responde a una presión concreta. Según el Future of Jobs Report del World Economic Forum, cerca del 44 % de las habilidades laborales actuales cambiará durante los próximos cinco años debido al avance de tecnologías como inteligencia artificial, automatización y analítica de datos. Para las empresas, el desafío ya no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas, sino en reducir el tiempo que toma preparar a las personas para entornos de trabajo cada vez más dinámicos.

“Hoy el desafío no es únicamente incorporar inteligencia artificial, sino entender cómo esa tecnología puede potenciar las capacidades humanas. En Colombia estamos pasando de modelos de capacitación rígidos y tradicionales a ecosistemas de aprendizaje mucho más inteligentes, donde los colaboradores entrenan enfrentándose a situaciones reales antes de interactuar con los clientes”, afirma Antonio Díaz, director general de Evoluciona, hub de innovación de Intelcia, para mercados hispanohablantes.

Algunas compañías ya comenzaron a probar nuevos modelos de entrenamiento basados en inteligencia artificial. En Colombia, Intelcia implementó un esquema apoyado en IA generativa y analítica avanzada que utiliza simuladores de conversaciones para recrear escenarios reales de atención y entrenamiento.

A diferencia de los antiguos sistemas de simulación, la herramienta se alimenta constantemente de la realidad operativa. El sistema analiza interacciones reales, identifica patrones conversacionales exitosos y adapta las conversaciones según variables como el tono emocional del usuario, el tipo de servicio y el comportamiento del consumidor colombiano.

La solución hace parte de Evoluciona, el hub de innovación de Intelcia, desde donde la compañía desarrolla herramientas de automatización, Speech Analytics, analítica predictiva y optimización de experiencia del cliente para mercados hispanohablantes. El ecosistema incorpora además avatares y tutores virtuales capaces de resolver dudas en tiempo real, microcontenidos multimedia para reforzar procesos críticos y emuladores que replican los entornos reales de trabajo y plataformas corporativas.

“La verdadera innovación no busca reemplazar el criterio humano, sino fortalecerlo. La IA nos permite reducir tareas repetitivas y concentrar el talento en lo que realmente genera valor: la empatía, la resolución de problemas y la conexión emocional con el consumidor. Los resultados muestran reducciones importantes en la curva de aprendizaje y una incorporación mucho más rápida y segura de los agentes a la operación”, agrega Díaz.

Intelcia asegura que la adopción de este tipo de entrenamiento inmersivo ya está generando impactos medibles en calidad, eficiencia y satisfacción, permitiendo entrenar grandes volúmenes de colaboradores en menos tiempo, optimizar procesos y fortalecer la confianza de los equipos frente a interacciones complejas.

Más allá de la automatización, el cambio apunta a una transformación más amplia: utilizar inteligencia artificial no solo para responder o ejecutar tareas, sino también para preparar a las personas antes de enfrentar interacciones reales. Un modelo que comienza a redefinir la manera en que las empresas entienden el aprendizaje y el desarrollo de habilidades.