Renunció la secretaria de Cultura de Neiva, Tania Peñafiel

En el presente mes de julio, los cambios en la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva, inician con la comentada y anunciada renuncia de la secretaria de Cultura del Municipio de Neiva, Tania Beatriz Peñafiel España, quien asumió el cargo desde enero de 2024, en la Administración del ingeniero Germán Casagua.

Hasta este jueves 9 de julio, estará Peñafiel, quien estuvo en el cargo desde el día 1, liderando la Secretaría y las fiestas locales del San Pedro, durante estas tres versiones.

Se ha comentado que el mandatario de los neivanos le pedirá la renuncia protocolaria a todo su gabinete, para hacer los ajustes necesarios en la recta final de su gobierno y dar vía libre a quienes tengan aspiraciones políticas en la región, de cara a las elecciones de octubre de 2027.

La profesional en Psicología y egresada de la Universidad Surcolombiana, deja el cargo de manera irrevocable, anticipándose a la solicitud del Alcalde, que se hará en los próximos días, en donde se ha rumorado que habrá varios cambios en el gabinete municipal.

El rumbo de Tania Peñafiel

Como en la Gobernación del Huila también habrá movimientos, se comenta que la ahora exsecretaria de Cultura, llegaría a trabajar de la mano del gobernador Rodrigo Villalba, con quien ha trabajado ya en otras dependencias.

Un cargo de gran importancia se daría posiblemente en la Universidad Surcolombiana.