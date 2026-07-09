La CAM logró rescatar a segundo mono titi amazónico en el Huila

El ejemplar fue entregado por la comunidad en el municipio de Rivera y actualmente recibe atención especializada en el Hogar de Paso de Fauna Silvestre de la CAM, donde se espera, después de una cuarentena, reunirlo con el mono de su misma especie rescatado meses atrás.

Tres meses después del rescate de un mono tití amazónico en el norte de Neiva, la historia tuvo un nuevo capítulo. Se trata de la entrega voluntaria por parte de la comunidad de un ejemplar que, según las primeras indagaciones, sería el segundo mono tití amazónico (Leontocebus fuscicollis) que logró escapar durante el primer operativo. El animal iniciará un proceso que permitirá integrarlo con el primer individuo recuperado.

Gracias al compromiso de la comunidad con la protección de la fauna silvestre, el ejemplar fue entregado en la estación de Policía del municipio de Rivera y posteriormente trasladado por la Policía Ambiental al Hogar de Paso de Fauna Silvestre de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM en Neiva.

Desde la autoridad ambiental se dio a conocer que una vez recibido, el animal fue sometido a una valoración médico veterinaria que determinó que se encuentra en buenas condiciones de salud.

«Al ingresar al Hogar de Paso de Fauna Silvestre se realizó la valoración médico veterinaria, encontrando que el ejemplar estaba en aceptables condiciones. Posteriormente se realizó el marcaje, la toma de peso y temperatura, además de la vitaminización y desparasitación”, explicó María Camila Gómez, médica veterinaria de la CAM.

La profesional de la salud animal aseguró que actualmente permanece en un recinto con enriquecimiento ambiental, con una dieta balanceada, agua a voluntad y monitoreo médico veterinario para determinar su evolución y definir su disposición final, que podrá ser una liberación o una reubicación.

Sería el mono que escapó

De acuerdo con la profesional de la CAM, las primeras indagaciones permiten presumir que este ejemplar corresponde al segundo mono tití amazónico que se escapó durante un rescate realizado en el mes de abril en el norte de Neiva, cuando la CAM y la Policía Ambiental lograron recuperar otro individuo de la misma especie gracias al llamado oportuno de la comunidad.

Actualmente, el mono permanece en proceso de cuarentena. Una vez termine esta etapa, la CAM buscará integrarlo con el ejemplar rescatado meses atrás, para favorecer el desarrollo de comportamientos específicos de su especie y continuar con su proceso de rehabilitación, con miras a una posible liberación, si las condiciones biológicas y comportamentales lo permiten.

Compromiso ciudadano

A su vez la CAM destacó que este nuevo rescate fue posible gracias al compromiso de la comunidad, que reportó y entregó el animal a las autoridades, facilitando su atención.

La autoridad ambiental del Huila reiteró el llamado a la ciudadanía para no mantener animales silvestres como mascotas y denunciar cualquier caso de tráfico o tenencia ilegal. Asimismo, recordó que, al encontrar un ejemplar de fauna silvestre, se debe evitar manipularlo o suministrarle alimento y reportar la situación a la CAM al número celular 3183118266 o a la Policía Ambiental al 3102068944 para que profesionales capacitados realicen su atención.