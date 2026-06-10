Es oficial la renuncia de Felipe Hernández, a la Procuraduría Provincial de Garzón

Está confirmado que el también exconcejal de Neiva, Felipe Hernández, renunció irrevocablemente al cargo de Procurador Provincial de Instrucción de Garzón.

Las directivas del ministerio público no han confirmado aún su dimisión, pero ya es un hecho.

Hernández fue nombrado como procurador provincial de Garzón, Huila, en el mes de octubre del año anterior.

El abogado egresado de la Universidad Surcolombiana, recorrerá los municipios para dialogar con líderes comunitarios de diferentes sectores, en la búsqueda de votantes para candidato del Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda, para la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

La prioridad sería en estos últimos días de campaña, consolidar una ‘Agenda de Prioridades para el Huila’, como las principales necesidades urgentes del departamento, recolectar información para que sean convertidas en propuestas del próximo cuatrienio y que el Huila, sea tenido en cuenta en el gobierno del Cambio, en su continuidad.

Cabe aclarar, que independiente de los resultados a presidencia, Felipe Hernández seguirá recorriendo el departamento, presentando su nombre y su hoja de vida para aspirar en las próximas elecciones territoriales a la Asamblea del Huila, en 2027.