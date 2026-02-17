Neutralizado artefacto explosivo que afectaría a la población de La Plata, Huila

En una operación Militar oportuna que evitó una posible acción terrorista contra la comunidad del occidente huilense, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 Cacique Pigoanza, de la Novena Brigada, en conjunto con el Grupo de Caballería Liviano N.° 11, lograron la neutralización de un artefacto explosivo improvisado en zona rural del municipio de La Plata.

Los hechos se registraron en el kilómetro 6 de la vía que comunica a La Plata con el departamento del Cauca, luego de que, a través de la Red de Participación Ciudadana, se recibiera información oportuna sobre la presencia de cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas, quienes transportaban un costal de gran tamaño con un elemento sospechoso en su interior.

De manera inmediata, las unidades desplegaron un reconocimiento de ruta en el sector. Al notar la presencia de la Fuerza Pública, los individuos emprendieron la huida, abandonando en el lugar un cilindro modificado que, por sus características, correspondería a un artefacto explosivo improvisado.

Siguiendo los protocolos de seguridad, se realizó el acordonamiento del área y se activó el equipo de Explosivos y Demoliciones, EXDE Delta, de la Novena Brigada, cuyo trabajo técnico y la acción del canino SOK, permitió confirmar la presencia de material explosivo y garantizar una intervención segura.

Posteriormente, el EXDE Delta adelantó el procedimiento controlado de destrucción del elemento, neutralizando la amenaza sin afectar a la población civil ni a la infraestructura vial. Como medida preventiva, el tránsito vehicular fue suspendido temporalmente mientras se desarrollaban las labores, restableciéndose una vez culminó la operación.

Con esta acción, el Ejército Nacional reafirma su compromiso con la protección de la vida y la seguridad de los habitantes del occidente del Huila, destacando la importancia de la confianza ciudadana y la denuncia oportuna como herramientas fundamentales para anticipar y neutralizar amenazas contra la comunidad.