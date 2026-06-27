Falleció Waldo Urrego, reconocido actor colombiano con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión

Tenía 80 años y, de acuerdo con información conocida hasta el momento, su fallecimiento se produjo tras complicaciones de salud.

Más de 60 años de carrera y un personaje inolvidable: el temido Cuéllar en ‘Amar y vivir’. Dejó huella en ‘Los Victorinos’ y el teatro nacional.

Según se conoció, el artista habría sufrido un infarto durante la última semana, situación que deterioró su estado de salud hasta producirse su fallecimiento en la madrugada de este sábado.

Nacido en Bogotá el 22 de julio de 1945, Urrego construyó una destacada carrera en el teatro, el cine y la televisión colombiana. Además de la capital, vivió en ciudades como Quibdó, Manizales, Chaparral y Puerto Berrío, donde fortaleció su pasión por la actuación y dejó una huella en la historia de la televisión nacional.