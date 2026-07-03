Neiva se consolida entre las mejores capitales del país en desempeño institucional

La Alcaldía de Neiva alcanzó una calificación de 90,7 sobre 100 en la medición del Índice de Desempeño Institucional, ubicándose en el octavo lugar entre las ciudades capitales de Colombia. El resultado evidencia el fortalecimiento técnico, administrativo y operativo de la entidad.

La Alcaldía de Neiva logró un importante resultado en la más reciente medición del Índice de Desempeño Institucional —IDI—, al alcanzar una calificación de 90,7 sobre 100, puntaje que la ubica en el top 10 de las mejores ciudades capitales del país en esta evaluación nacional.

Este indicador, reportado a través del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión —FURAG—, mide la capacidad de las entidades públicas para transformar sus procesos internos en mejores servicios para los ciudadanos, evaluando aspectos como planeación, gestión administrativa, control interno, transparencia y orientación a resultados.

Neiva ocupa el octavo lugar a nivel nacional

De acuerdo con los resultados del reporte de la medición del desempeño institucional del año 2025, Neiva se ubicó en el puesto número 8 entre las capitales del país, por encima de ciudades como Pasto, Quibdó, Barranquilla, Ibagué, Valledupar, Cúcuta, Pereira y Santa Marta.

Este resultado representa un avance significativo para la administración municipal, que hoy se posiciona como referente en modernización institucional, eficiencia operativa y fortalecimiento de la gestión pública.

Un crecimiento sostenido en la gestión municipal

La calificación obtenida refleja una tendencia positiva en el desempeño de la Alcaldía de Neiva. Según la medición, la entidad pasó de 76,7 puntos en 2023 a 90,7 en 2025, lo que representa un avance de 13,97 puntos frente al histórico del año 2023. Es importante mencionar que, desde el año 2018 que se implementó esta medición, el reciente resultado es el más alto hasta el momento.

Este crecimiento es resultado de la implementación rigurosa de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión —MIPG—, herramienta que permite fortalecer la planeación, optimizar los procesos internos, mejorar la toma de decisiones y elevar la calidad del servicio público.

Una administración más eficiente, moderna y cercana

Desde la Administración Municipal se destaca que este logro no es solo una cifra, sino una muestra del trabajo técnico que se viene adelantando para fortalecer la institucionalidad y recuperar la confianza ciudadana.

El salto de calidad en la medición también evidencia avances en políticas clave como Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Control Interno, pilares fundamentales para consolidar una administración pública transparente, honesta y orientada a la excelencia institucional.

Con este resultado, la Alcaldía de Neiva demuestra su trabajo y compromiso con la ciudad, en pro de mantener una gestión eficiente, técnica y cercana a la ciudadanía, evidenciando que el fortalecimiento institucional también se traduce en mejores servicios, mayor capacidad de respuesta y más confianza para los neivanos.