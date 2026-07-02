Neiva muestra señales positivas en materia laboral: bajó la tasa de desocupación

La capital huilense pasó de una tasa de desocupación de 9,6% en el trimestre marzo–mayo de 2025 a 8,2% en el mismo periodo de 2026, una reducción de 1,3 puntos porcentuales, según el DANE.

Neiva continúa mostrando señales positivas en materia laboral. De acuerdo con los más recientes resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, la ciudad redujo su tasa de desocupación al pasar de 9,6% en el trimestre móvil marzo–mayo de 2025 a 8,2% en el mismo periodo de 2026, lo que representa una disminución de 1,3 puntos porcentuales.

Este resultado ubica a Neiva dentro del grupo de ciudades con menor tasa de desocupación entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas medidas por el DANE. Para el trimestre marzo–mayo de 2026, las menores tasas fueron registradas por Villavicencio, Pereira A.M. y Neiva, esta última con 8,2%.

El comportamiento local se da en medio de una mejora del mercado laboral nacional. Para mayo de 2026, la tasa de desocupación en Colombia fue de 8,0%, un punto porcentual menos frente al mismo mes de 2025, mientras la tasa de ocupación subió a 59,7%. Portales como El País también destacaron que el dato nacional de mayo fue el más bajo para ese mes desde que existen registros comparables y que el trimestre móvil marzo–mayo alcanzó uno de sus mejores niveles en años recientes.

Uno de los datos más destacados para la capital huilense está en la población joven. Según el informe del DANE, la tasa de desocupación de jóvenes entre 15 y 28 años en Neiva pasó de 17,0% en marzo–mayo de 2025 a 11,8% en el mismo periodo de 2026, una reducción de 5,2 puntos porcentuales.

El alcalde Germán Casagua Bonilla resaltó que esta cifra refleja un avance importante para la ciudad y el resultado del esfuerzo articulado de distintos sectores productivos.

“Este es un dato positivo para Neiva. Sabemos que todavía hay retos enormes, pero la ciudad viene mejorando y eso es producto del trabajo de muchos sectores: el comercio, la construcción, los emprendedores, los empresarios, los trabajadores y todos los que le siguen apostando a generar oportunidades. Desde la Administración Municipal vamos a seguir acompañando esa dinámica para que más familias encuentren empleo y estabilidad”, señaló el mandatario.

A nivel nacional, el DANE reportó que en mayo de 2026 la población ocupada llegó a 24,5 millones de personas, con un aumento de 956 mil ocupados frente a mayo de 2025. Entre las ramas que aportaron positivamente estuvieron administración pública, educación y salud; industrias manufactureras; actividades profesionales; alojamiento y servicios de comida; comercio y reparación de vehículos; y construcción.

La Administración Municipal señaló que estos resultados refuerzan la necesidad de seguir impulsando acciones orientadas a la reactivación económica, el fortalecimiento empresarial, la formación para el trabajo, el apoyo a emprendedores y la articulación con sectores estratégicos para consolidar nuevas oportunidades laborales en Neiva.