Más de 80 misioneros de Costa Rica llegan a Neiva para liderar la Gran Cruzada Neiva Vive

La jornada, que se realizará este sábado 4 de julio en el Coliseo Cubierto Álvaro Sánchez Silva, busca promover la unidad, la esperanza y el fortalecimiento de las familias. El ingreso será gratuito con manilla.

Neiva se prepara para vivir una jornada sin precedentes con la Gran Cruzada Neiva Vive, un encuentro de fe que reunirá a miles de personas este sábado 4 de julio, a partir de las 5:00 p. m., en el Coliseo Cubierto Álvaro Sánchez Silva.

La iniciativa es convocada por la Cruzada por la Sanidad de la Familia y la Asociación de Ministros Cristianos del Huila (ASMICH), con el apoyo de la Alcaldía de Neiva, como un espacio para promover la unidad entre las iglesias cristianas, fortalecer las familias y llevar un mensaje de esperanza y reconciliación para la ciudad.

Como parte de esta gran misión, 82 personas llegaron desde Costa Rica, lideradas por el pastor William Magaña, quien ha encabezado más de 20 cruzadas evangelísticas en diferentes países de América, convirtiendo a Neiva en una de las ciudades escogidas para desarrollar esta iniciativa de alcance internacional.

Durante la jornada, los asistentes participarán en un tiempo de adoración, oración y reflexión, en el que también se compartirán mensajes de fe y esperanza. De igual manera, la programación contará con la participación especial de las agrupaciones internacionales Oasis Ministry y Banda Pasión, además de reconocidos artistas y ministerios de alabanza locales, quienes acompañarán este gran encuentro espiritual.

Los organizadores señalaron que la cruzada busca convertirse en un escenario de transformación para las familias neivanas, promoviendo valores como la unidad, el amor, el perdón y la reconciliación, además de fortalecer el tejido social mediante un mensaje de esperanza para la comunidad.

El ingreso será completamente gratuito. Sin embargo, por motivos logísticos y de control de aforo, será indispensable portar la manilla oficial de ingreso. Las personas interesadas en asistir podrán solicitarla comunicándose al número 317 141 7409.

Las puertas del Coliseo Cubierto Álvaro Sánchez Silva estarán abiertas desde las 3:00 de la tarde, por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para facilitar el ingreso y disfrutar de toda la programación prevista.

Con la realización de la Gran Cruzada Neiva Vive, la capital huilense se suma al recorrido de este movimiento cristiano internacional que ya ha impactado a miles de personas en distintos países del continente, consolidándose como una iniciativa orientada a fortalecer la fe, la esperanza y la unidad de las familias.