Maletas listas en la Gobernación del Huila

En la Gobernación del Huila hay más de uno mirando el calendario, haciendo cuentas y midiendo inhabilidades.

El remezón del gabinete ya no es rumor de pasillo: varios funcionarios se irían porque quieren cambiar escritorio por tarima y lanzarse a buscar alcaldías.

En la lista aparecen Jhon Jairo Yepes para Rivera, Ormalia Vargas para Tesalia, Leandro Córdoba para Íquira, Alfonso Sánchez para Villavieja y Carlos Alfredo Mosquera para Palermo.

Pero ojo, porque también suenan movimientos en Vías, Idaco, Inderhuila y hasta en la Secretaría General. La política, como siempre, se mueve antes de que salgan los decretos.

Todo indica que a finales de julio les pedirían formalmente la renuncia y en agosto estarían llegando los nuevos. La idea del gobernador Rodrigo Villalba sería armar un equipo para cerrar el año y medio que le queda de mandato.

La próxima semana les contamos quiénes están haciendo fila para entrar…