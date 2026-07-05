A Sergio Trujillo ya lo miran con otros ojos

La posible inhabilidad de Rodrigo Lara Sánchez, tiene a más de un político haciendo cuentas con calculadora nueva.

Y en ese tablero empezó a sonar con fuerza el diputado liberal Sergio Trujillo, a quien ya no solo lo están viendo como diputado juicioso, sino como ficha posible para la Gobernación del Huila.

El asunto no se quedó en rumores de pasillo. Se conoció que Trujillo fue invitado por un grupo de empresarios a Bogotá para hablar de proyectos estratégicos para el Huila y, claro, también de su eventual aspiración a la Gobernación. Cuando los empresarios llaman, la política escucha.

Dicen que al diputado le están llegando guiños del liberalismo, de sectores verdes, conservadores, de La U y hasta del Centro Democrático.

En cristiano: más de uno ya lo está mirando con cara de gobernador, mientras otros todavía esperan que el tablero jurídico les diga para dónde correr.