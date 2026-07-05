Función Pública le dio oxígeno al gobierno

Mientras unos hablan de política, otros miran indicadores. Y en la Gobernación sacaron pecho porque el Huila subió en la medición de Función Pública: pasó de 79,48 puntos en 2022 a 86 en 2025.

No es carreta: son 6,52 puntos de crecimiento institucional.

Pero el dato que más están mostrando está en Defensa Jurídica, donde el departamento volvió a sacar 100 sobre 100 por segundo año consecutivo.

Allí los aplausos caen sobre la doctora Cristina Cortés, directora del Departamento Administrativo Jurídico, porque cuidar la plata pública también da réditos políticos.

En tiempos donde todos prometen, este resultado le sirve al gobierno para decir que no solo ejecuta, sino que administra con orden. Y eso, en plena recta final, también pesa.