Las preguntas que más le hacen los colombianos sobre educación financiera a EVA de Midatacrédito

“¿Cómo mejorar mi puntaje?” es la pregunta más consultada sobre de educación financiera en Colombia según los registros de Midatacrédito.

Más de 10 millones de colombianos se han registrado en Midatacrédito para consultar y entender su información crediticia.

DataCrédito Experian aporta claridad y expertise con el fin de fortalecer la educación financiera en el país.

Los colombianos ya no solo buscan acceder a un crédito: quieren entender cómo funciona. Las consultas sobre puntaje e historial crediticio lideran las preguntas de educación financiera, según el análisis de búsquedas y uso dentro de Midatacrédito, el ecosistema financiero de DataCrédito Experian. Este interés está marcando un cambio cultural sobre la percepción del control de la información crediticia: aprender primero para decidir mejor.

Lo que más preguntan (y por qué importa)

En Midatacrédito.com, las preguntas más frecuentes de los usuarios llegan a través de EVA, la asistente virtual de educación financiera que integra inteligencia artificial para responder dudas en tiempo real. A partir de más de 400 mil interacciones con EVA, se identificó que las dos inquietudes más recurrentes son:

1) “¿Cómo mejorar mi puntaje?”

2) “Quiero saber mi puntaje”.

El puntaje se ha convertido en la puerta de entrada para entender el perfil financiero. Conocerlo permite planear con mayor claridad antes de solicitar un préstamo, comprar a cuotas o reorganizar compromisos.

El puntaje crediticio es un número que refleja cómo una persona ha manejado sus obligaciones y pagos , y por medio del cual se estima la probabilidad de cumplimiento futuro. Se construye a partir de la información que las personas generan a través de su comportamiento crediticio en diferentes sectores, como el financiero, cooperativo, comercial y de telecomunicaciones.

En Colombia, el puntaje promedio se ubica alrededor de 630 puntos, una referencia útil para que las personas midan su progreso en el tiempo y comparen su propio desempeño frente a la media nacional.

“Estamos viendo un interés creciente de los colombianos por conocer su información crediticia, entender qué significa su puntaje y cómo pueden utilizarlo a su favor. Este comportamiento demuestra que cada vez más personas quieren tomar decisiones informadas y buscar productos financieros que realmente se ajusten a sus necesidades”, afirmó Jacob Sandberg, vicepresidente de Midatacrédito.

Guía práctica: respuestas claras a las preguntas más comunes

“Quiero saber mi puntaje”

Registrándose en www.midatacredito.com , las personas pueden consultar su puntaje y acceder a una explicación clara sobre su comportamiento crediticio. La plataforma muestra los factores que influyen en el puntaje, permite entender cómo ha evolucionado en el tiempo y entrega herramientas para interpretar esa información de manera práctica.

“¿Cómo mejorar mi puntaje?”

El puntaje se fortalece con hábitos financieros sostenidos en el tiempo. Algunas prácticas útiles son:

Pagar a tiempo las obligaciones y compromisos financieros.

las obligaciones y compromisos financieros. Mantener compromisos acordes con la capacidad de pago , evitando sobreendeudamiento.

, evitando sobreendeudamiento. Conservar un uso moderado de los cupos disponibles en los productos , sin llegar al 100%.

, sin llegar al 100%. Revisar periódicamente la información crediticia para hacer seguimiento a su evolución.

para hacer seguimiento a su evolución. Actualizar datos y mantener una gestión ordenada de las cuentas y productos vigentes.

Un cambio cultural hacia la educación financiera

El interés de los colombianos por entender su información también se refleja en el crecimiento del ecosistema Midatacrédito: más de 10 millones de personas se han registrado en los últimos años, y alrededor de un millón son usuarios activos frecuentes consultan su información mensualmente. Además, el 80% de los usuarios vieron un impacto positivo en su vida financiera.

A través de Midatacrédito, las personas pueden consultar gratuitamente su historial, activar alertas de protección contra suplantación por fraude, acceder a contenidos educativos, identificar opciones de financiación y negociar obligaciones con entidades aliadas.

Este interés no solo se evidencia en el entorno digital. En la más reciente edición de la Feria Midatacrédito, 5.500 personas asistieron para revisar su puntaje, ponerse al día con sus obligaciones pendientes y opciones para fortalecer su perfil financiero, demostrando que la educación financiera se ha convertido en una prioridad para miles de colombianos.

“La educación financiera avanza cuando las personas cuentan con herramientas que les permiten entender y usar su información a su favor. Ese es el rol de Midatacrédito: brindar acceso, claridad y acompañamiento para que más colombianos tomen decisiones informadas y construyan un futuro financiero más sólido”, concluyó Jacob Sandberg, vicepresidente de Midatacrédito.