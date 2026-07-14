Las Ceibas EPN entre las mejores empresas públicas de Colombia en Desempeño Institucional

Con una calificación de 89 puntos en el Índice de Desempeño Institucional (IDI) 2025 de la Función Pública, la entidad comparte este reconocimiento con empresas de servicios públicos de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, etc.

El logro refleja la correcta implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que evalúa variables clave como el control interno, la transparencia, la gestión del talento humano y la optimización de trámites para el ciudadano.

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva marcó un hito trascendental en su historia corporativa al alcanzar un desempeño sobresaliente a nivel nacional. De acuerdo con los resultados del Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la Función Pública 2025, la empresa obtuvo una calificación de 89 puntos, comparado con los años anteriores.

El IDI es la herramienta oficial del Estado colombiano para medir la capacidad de las entidades públicas de generar valor público y resolver las necesidades de la comunidad con eficiencia. Con este puntaje, Las Ceibas se ratifica como una institución moderna, confiable y con altos estándares de gobernanza.

Así mismo, la entidad además de consolidarse como un modelo de eficiencia y transparencia se posiciona en el top 10 de las empresas de servicios públicos con mejor desempeño en el país, compartiendo este logro junto a organizaciones de Meta, Bogotá, Medellín, Cali, Risaralda, entre otras. Un resultado que reafirma el compromiso de Las Ceibas EPN con el buen gobierno corporativo, la honestidad y el servicio a la ciudadanía.

¿Cómo se logró este puntaje histórico?

El resultado responde a la aplicación rigurosa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), una directriz del Gobierno Nacional compuesta por 19 políticas orientadas a garantizar operaciones transparentes y eficientes. Para verificar su cumplimiento, la entidad reporta anualmente su gestión en la plataforma del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión (FURAG), la cual se sustenta en miles de datos y evidencias verificables. El procesamiento de esta información da origen al IDI, el indicador clave que mide la salud administrativa y la solidez institucional.

Saneamiento financiero e inversión

¿Cómo se consolidó este avance? gracias a un estricto plan de saneamiento financiero y austeridad. Esta estrategia permitió reducir significativamente el saldo de la deuda pública y optimizar el gasto operativo, lo que no solo garantizó la estabilidad de la empresa, sino que incrementó de forma histórica los recursos destinados a la inversión en obras públicas para Neiva.

Las Ceibas EPN se convirtió en una empresa generadora de utilidades, logrando transferir excedentes financieros al Municipio de Neiva para la ejecución de proyectos de alto impacto social. Asimismo, logró apalancar sus propias iniciativas de infraestructura con más del 60% de recursos propios y cofinanciar el porcentaje restante mediante una gestión eficaz ante el Gobierno Nacional y Departamental. Eso, enmarcado en la transparencia y directriz del cuerpo directivo, liderado por el gerente General Andrés Eduardo Charry Guilombo.

Paralelamente, a nivel interno, la entidad robusteció sus procesos organizacionales mediante la capacitación continua y el desarrollo de competencias de su talento humano. Esto consolidó activamente una cultura de integridad entre los funcionarios y se complementó con una estrategia de defensa jurídica preventiva, la cual blindó el patrimonio de la empresa al disminuir drásticamente los litigios y los fallos económicos adversos.

«Obtener 89 puntos consolida a Las Ceibas EPN en un nivel de desempeño sobresaliente a nivel país. Significa que cuidamos cada peso, eliminamos la improvisación con planeación técnica y usamos la tecnología para atender mejor a nuestros usuarios. Procesos impecables que se traducen en un agua de mejor calidad y proyectos asegurados para el desarrollo de Neiva. ¡Este logro es de nuestro equipo humano y es para el bienestar de toda la ciudad! Somos una empresa más eficiente, blindada contra la corrupción, que planea mejor sus inversiones”, manifestó Andrés Eduardo Charry, gerente.

Desarrollo e implementación tecnológica

Este gran salto institucional también se debe a una transformación de acercamiento e interacción con la ciudadanía. A través de la incorporación de tecnologías de la información, se logró una notable mejora en la atención y la optimización del servicio a todos los usuarios mediante la implementación de sistemas de monitoreo para la red de acueducto, respuesta de pqrs y solución de necesidades.

Este despliegue tecnológico facilitó la realización de trámites en línea y reportes en tiempo real a través de la página web y/o App Las Ceibas EPN, simplificando los procesos y garantizando un acceso oportuno, ágil y transparente a toda la información pública de la entidad.