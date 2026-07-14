Impulsando Huila generó oportunidades comerciales a emprendedores de Garzón, Tello, Gigante y Yaguará

En total 54 emprendedores del programa Impulsando Huila, liderado por Ecopetrol y la Cámara de Comercio del Huila, participaron en un nuevo ciclo de ferias comerciales y de emprendimiento realizadas en los municipios de Garzón, Tello, Gigante y Yaguará, en el marco de las festividades folclóricas y tradicionales de estas poblaciones.

Durante las ferias, los emprendedores presentaron su oferta de productos y servicios ante cientos de visitantes, logrando un impacto económico superior a $20 millones, resultado de las ventas realizadas durante las jornadas y de las oportunidades comerciales proyectadas a partir de los contactos establecidos.

Estos espacios también permitieron fortalecer la visibilidad de los negocios, generar nuevas conexiones comerciales y promover el intercambio de experiencias entre emprendedores, lo que favorece la creación de redes de colaboración y alianzas que contribuyen a la sostenibilidad de sus unidades productivas.

«Estas ferias no solo representaron ventas para los participantes; también les permitieron validar sus productos, acercarse a nuevos clientes y fortalecer su confianza empresarial. Cuando articulamos esfuerzos con aliados como Ecopetrol y con los territorios, logramos que las oportunidades lleguen directamente a quienes están construyendo empresa desde los municipios», afirmó Víctor Manuel Rubiano, director de Competitividad y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio del Huila.

Impulsando Huila es una estrategia que fortalece las capacidades de 100 emprendedores y empresarios del departamento mediante procesos de formación, acompañamiento y acceso a espacios de promoción comercial, con el propósito de impulsar el crecimiento de sus negocios, ampliar sus oportunidades de mercado y contribuir al desarrollo económico de la región.

Con este nuevo ciclo de ferias, Ecopetrol y la Cámara de Comercio del Huila continúan promoviendo espacios que fortalecen el emprendimiento, dinamizan la economía local y generan nuevas oportunidades para los empresarios huilenses.