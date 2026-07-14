Deme la mano don Luis

Cuando aceptas entrar en un ejercicio democrático, sabes que una de las posibilidades es perder y debes estar preparado para ello, aceptar con honor los resultados y asumir con altura la voluntad popular, es un deber como demócrata y por tristes o nefastos que sean los resultados, recordar siempre que desde el comienzo conocíamos los lados claros y oscuros de la política colombiana.

Pero no se puede confundir el deber de reconocer los resultados con la resignación o la obligación de abandonar nuestras ideología o forma de ver el país, la misma democracia ha establecido los derechos de una oposición política a de diferir con los planteamientos de quienes salieron favorecidos por los resultados oficiales. No estar de acuerdo con el modelo de gobierno planteado y defender los programas y proyectos por los que se luchó por mucho tiempo es un derecho inalienable y una obligación estatal respetar y defender ese derecho.

Un desafortunado suceso ha llegado para enseñarnos muchas cosas, la figura de don Luis un adulto mayor a quien se expuso en un video y se le notificó en cámara, que no comprarían mas su producto, por el hecho de haber votado por la campaña opositora a la apoyada por el cliente habitual, es una muestra de la polarización en la que se encuentra sumida mi bella patria, pero también la doble moral de una población que mide e interpreta a su antojo las normas legales, morales y éticas; los mismos que hoy se rasgan las vestiduras por el lamentable suceso, son aquellos que celebran que se pueda vociferar y decir que la oposición va a ser “aplastada”.

En este orden de ideas, miles de personas como don Luis van a sufrir en carne propia que sus productos materiales o inmateriales ya no van a ser bien recibidos por el hecho de haber apoyado un candidato, y lo más triste aquellos que votaron por el ganador, esperan con ansiedad que a la oposición se le haga la vida imposible, que no se los contrate, que se prescinda de sus servicios y que se discrimine porque no representan un proyecto político.

En hora buena muchas personas y sectores han salido en defensa y apoyo de don Luis y han prometido apoyarlo y hasta convertirlo en un exitoso empresario, pero que no se le olvide que el caso de don Luis se repite en miles de colombianos que ya han empezado a ser discriminados y señalados, espero que la empatía no sea selectiva ni preferencias y que a todo nivel este caso nos sirva para adquirir el compromiso de honrar una constitución garantista como la colombiana.

Don Luis, deme la mano y reciba un saludo de un compatriota que respeta su pensamiento político, aun no compartiéndolo y que le agradece por visibilizar a tantos que como usted ya empiezan a padecer por la polarización, el sectarismo y el revanchismo que ha hecho metástasis en una sociedad donde nos peleamos y damos la espalda con la facilidad con que mañana teñiremos el trapo político del color que mas convenga.

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Por: Carlos Andrés Facundo Ortega – andresfacundo@hotmail.com