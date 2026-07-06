Homenaje al maestro Jorge Villamil Cordovez

Los acordes que han hecho galopar el corazón de los huilenses como un caballo salvaje, cuando brotan de un tiple acompañado por guitarras y tamboras, nacieron inspirados en la belleza de nuestros paisajes, en la dulzura de nuestras mujeres, en la grandeza de nuestra historia y en los instantes que han marcado la vida de esta tierra. Todo ello fue posible gracias a la inagotable capacidad creadora de un músico excepcional.

Convertir una vivencia, un recuerdo, el rostro de una dama, las aguas cristalinas de un río, los cafetales, el canalete de un barquero, las paredes encaladas de una vieja casa, un guadual o una luna llena en poesía, para luego vestirla con melodías inmortales, constituye el prodigio artístico que heredamos de uno de los compositores más grandes que ha dado Latinoamérica.

Por esa razón, gracias a la visión del reconocido y apreciado paisano huilense Germán Palomo García, respaldada por la exreina Nacional del Bambuco Larissa Calderón Ortiz, el destacado líder Gabriel Calderón Molina y un grupo de ciudadanos comprometidos con la cultura regional, nació la Fundación por la Huilensidad Jorge Villamil Cordovez, con el noble propósito de preservar y proyectar el legado del inolvidable «Compositor de las Américas».

Permítanme decir, muy a mi estilo:

Gran maestro de maestros,

con admiración y cariño,

reconozco su grandeza

y lo admiro desde muy niño.

Sus bambucos adornaron

hermosos amaneceres;

mi madre los entonaba

al compás de sus quehaceres.

En mi casa resonaban

fastuosos versos cantados

por duetos reconocidos

y cantantes destacados.

Por esos bellos recuerdos,

que recorren mi memoria,

le rindo humilde homenaje

a quien conquistó la gloria”

Con ese mismo sentimiento, la Fundación por la Huilensidad Jorge Villamil Cordovez rendirá un emotivo homenaje al maestro en un magno evento que se llevará a cabo el próximo 16 de julio de 2026, a las 6:30 de la tarde, en el recinto de la Asamblea Departamental del Huila.

Durante la ceremonia se impondrá la Orden de la Huilensidad a dos ilustres huilenses que, con su trabajo y compromiso, han contribuido a mantener vivo el legado del inmortal compositor. De igual manera, los asistentes disfrutarán de un extraordinario concierto a cargo de la Banda Sinfónica del Huila y de la maravillosa voz de la artista huilense María Vanedi, orgullo de nuestra tierra.

Este no será solamente un acto protocolario. Será un encuentro con la memoria, con la identidad y con ese patrimonio musical que ha llevado el nombre del Huila más allá de nuestras fronteras. Jorge Villamil Cordovez sigue viviendo en cada bambuco, en cada sanjuanero y en cada colombiano que, al escuchar sus composiciones, descubre que la música también es una forma de amar la tierra.

Si alguna vez una de sus canciones estremeció su alma, acompáñenos. Rendir homenaje a Jorge Villamil Cordovez es, en el fondo, rendir homenaje a la esencia misma del Huila y a ese legado musical que seguirá acompañando a las generaciones venideras.

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Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

X: @Hufercao04