Hay capacidad de camas para atender pacientes con Covid-19: SecreSalud Neiva

La ocupación en camas para pacientes con COVID-19 es de solo un 7.8%. La baja demanda ha llevado a brindar atención en estos espacios a pacientes con otro tipo de patologías.

La Secretaria de Salud de Neiva, Lina María Rivas, hizo un llamado a no tergiversar la información sobre la ocupación de camas en la ciudad, ya que en toda la red tanto pública como privada, que cuenta con 167 camas en hospitalización destinadas a pacientes con COVD-19, solo 26 están en uso, pero con pacientes con Infecciones Respiratorias Agudas, IRA, es decir, un 15,5%. Esto quiere decir que del total de camas habilitadas en la ciudad, que son 767, solo están ocupadas un 3,4%.

Sin embargo, la mayor ocupación en este momento de estas camas, corresponde a pacientes accidentados, o con enfermedades crónicas.

“Nosotros realizamos unos aislamientos preventivos para custodiar de alguna forma la posibilidad de que en algún momento las personas que presentan positivo dentro de la pandemia, puedan tener una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en donde logren ser atendidos de manera digna y de forma eficiente, lamentablemente las Unidades de Cuidados Intensivos del municipio no están ocupadas por pacientes COVID-19, ya que cuentan con muchos pacientes infartados, accidentados y tenemos pacientes en donde también pedimos de manera clara la intervención de las EPS porque se han limitado a hacer asistencia a través de telellamada, nosotros necesitamos que los pacientes con patologías crónicas sean atendidos de manera presencial en casa y es ahí donde vamos a enfocar nuestro proceso”, explicó Lina María Rivas Dussán, Secretaria de Salud.

Mayor capacidad

La funcionaria explicó que la red prestadora de salud está en la capacidad de aumentar el número de camas en hospitalización ante una mayor demanda. Por ejemplo, la ESE Carmen Emilia Ospina tiene actualmente a disposición 47 camas, pero podría aumentar a 67 camas en una segunda fase e incluso a 90 camas, en caso de ser necesario. Lo mismo sucede con el Hospital Universitario Hernando Moncaleano, que a la fecha, ha utilizado nueve camas que tiene reservadas para UCI, las cuales están listas para operar cuando se demande, y se plantea una mayor capacidad de la red privada.

“Todavía no hemos utilizado el repliegue, ni en la red privada ni en la red pública, por lo que decir que ya tenemos un 100% de ocupación, pues no es cierto», señaló la funcionaria.

Ocupación en UCI

Por otra parte, la Secretaría de Salud confirmó que el total de camas habilitadas en UCI es de 129 para toda la red hospitalaria, delas cuales 10 están ocupadas por pacientes con Infecciones Respiratorias Agudas, IRA, representando un 7,8% de ocupación.

A pesar de que no hay confirmado ningún paciente con COVID-19 del municipio en Cuidados Intensivos, la funcionaria manifestó que la ocupación ha aumentado. Sin embargo, resaltó que las cifras no se dan por la pandemia.

«Que la ocupación fue alta durante el fin de semana, sí, pero también es importante aclarar que Neiva no sólo alberga la comunidad neivana, también tiene a la paciente que está en el Hospital Universitario, procedente de Nátaga, debemos tener en cuenta que el occidente, el sur y el centro del departamento deben custodiar la red y generar sus propias cadenas de no contagio, para que no se genere congestión en Neiva”, concluyó la Secretaria de Salud.