Hablar inglés ya no es suficiente: el nuevo reto de Colombia para competir en el negocio global de servicios

Las compañías internacionales ahora priorizan operaciones capaces de comprender diferencias culturales, hábitos de consumo y expectativas de clientes en distintos mercados, además del dominio de un segundo idioma.

Intelcia explica cómo esta evolución está impulsando un modelo de Operaciones Inteligentes de Confianza, que combina inteligencia artificial, conocimiento del negocio y talento humano para responder a mercados cada vez más complejos.

Durante años, el bilingüismo fue uno de los principales atributos que posicionó a Colombia como uno de los destinos más competitivos para la exportación de servicios. Hoy, sin embargo, ese diferencial ya no es suficiente. Las compañías internacionales buscan equipos capaces de comprender el contexto específico de cada industria y de cada mercado, los comportamientos de consumo y las expectativas de clientes que interactúan desde mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o España.

La transformación ocurre en un momento de crecimiento para la industria. De acuerdo con el más reciente estudio de la consultora EY (Ernst & Young) y la Asociación Colombiana de BPO (BPrO), el sector registra exportaciones por USD 2.934 millones, de las cuales cerca del 60% corresponde al mercado estadounidense y un 11% a España. Además, Colombia ocupa el cuarto lugar mundial en el Offshore CX Confidence Index de Ryan Strategic Advisory, con un índice de confianza del 84,2%, superando a competidores tradicionales como Filipinas, México y Sudáfrica.

«Durante muchos años el bilingüismo fue suficiente para competir internacionalmente. Hoy las empresas buscan mucho más: equipos que entiendan cómo piensan sus clientes, cómo toman decisiones y qué esperan de una experiencia de servicio. Ese cambio está redefiniendo la industria y obliga a desarrollar capacidades que integren conocimiento del negocio, inteligencia artificial, comprensión cultural y disciplina operativa, para construir Operaciones Inteligentes de Confianza», afirma Ángela Rodríguez, country manager de Intelcia Colombia.

Esta evolución hace parte del modelo de Operaciones Inteligentes de Confianza que impulsa Intelcia. En este enfoque, el dominio del idioma se complementa con conocimiento del negocio, tecnología y comprensión de los contextos culturales de cada mercado. Así, las operaciones pueden responder a las expectativas de los consumidores con mayor precisión, relevancia y capacidad de adaptación.

Ese nuevo modelo también está transformando el perfil del talento que demanda la industria. Según cifras de BPrO, el 63% de los trabajadores del sector tiene entre 18 y 29 años y más del 56% corresponde a mujeres. A esto se suma una creciente incorporación de tecnologías apoyadas por inteligencia artificial: en un sector que crece a un ritmo anual del 8,2%, más del 76% de las empresas ya integra inteligencia artificial, automatización y analítica avanzada para anticipar necesidades, optimizar procesos y ofrecer experiencias más personalizadas. Para Intelcia, el verdadero diferencial surge cuando estas herramientas potencian el talento y la empatía de los humanos, para responder mejor a los consumidores.

Esta visión también explica la renovación reciente de la identidad corporativa de Intelcia. Más que una actualización visual, la compañía redefinió su marca para reflejar un modelo de Operaciones Inteligentes de Confianza. La nueva estructura, basada en Intelcia CX e Intelcia Tech, responde a una realidad del mercado: las organizaciones ya no buscan únicamente capacidad de ejecución, sino aliados estratégicos capaces de acompañar la transformación de sus operaciones y generar valor a partir del conocimiento de su negocio y de sus clientes.

«La conversación sobre el offshore cambió. Ya no se trata únicamente de atender clientes desde otro país; el verdadero diferencial está en comprender su contexto, combinar tecnología con talento humano y construir experiencias relevantes para consumidores de diferentes culturas. Esa será la ventaja competitiva que definirá el futuro de la industria y permitirá construir relaciones de confianza y valor sostenible en el tiempo», concluye Rodríguez.