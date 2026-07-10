Santana – Mocoa – Neiva: infraestructura que transforma el sur de Colombia

La transformación vial del sur de Colombia avanza con una infraestructura que redefine la movilidad regional y fortalece el desarrollo económico y social del país.

La entrada en operación de la Unidad Funcional 1, correspondiente a la segunda calzada Neiva–Campoalegre, representa un hito para el Huila al mejorar la conectividad, reducir tiempos de viaje e impulsar la competitividad logística del territorio.

Esta obra estratégica beneficia a transportadores, empresarios, productores y viajeros que hoy cuentan con un corredor más seguro y eficiente. Su consolidación también refleja un modelo de infraestructura sostenible respaldado por la inversión pública y privada, donde los aportes realizados por los usuarios mediante el pago de los peajes contribuyen a hacer posible esta transformación vial para las futuras generaciones.

Con la entrada en operación de las Unidades Funcionales 2, 3 y 5, el corredor Santana-Mocoa-Neiva conforma una red moderna, segura y eficiente que facilita la movilidad entre Huila, Cauca y Putumayo. Cada kilómetro habilitado impulsa el comercio, el turismo, la productividad, la competitividad regional y nuevas oportunidades para todos.

Detrás de cada obra existe un compromiso permanente con la sostenibilidad ambiental. El proyecto incorpora estándares nacionales e internacionales para proteger la biodiversidad, desarrollar programas de compensación, fortalecer procesos de reforestación y conservar los ecosistemas. Los pasos de fauna, el manejo integral de flora y fauna y el acompañamiento técnico especializado permiten mantener la conectividad ecológica y generar beneficios que trascienden el cumplimiento normativo.

El impacto también llega a las comunidades mediante estrategias de equidad de género, fortalecimiento de emprendimientos, apoyo a proyectos productivos, diálogo permanente con actores sociales y cumplimiento de compromisos derivados de consultas previas con comunidades étnicas. A ello se suman campañas de cultura vial que promueven comportamientos responsables entre conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.

La operación del corredor incorpora postes SOS, áreas de servicio, estaciones de peaje modernizadas y básculas de pesaje, fortaleciendo la seguridad vial y la atención al usuario. Mientras avanzan las Unidades Funcionales 4, 6 y 7, la Concesionaria Ruta al Sur consolida un corredor que integra territorios, protege el entorno, impulsa la economía y proyecta un futuro de desarrollo para el sur colombiano.

Así, cada avance confirma que esta infraestructura no solo conecta destinos, también acerca oportunidades, fortalece la confianza de las comunidades y demuestra que el desarrollo sostenible es posible cuando ingeniería, compromiso social y responsabilidad ambiental avanzan por un mismo camino.