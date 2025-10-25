Gobierno Departamental aumenta inversión en equipamiento médico para el Huila

Cuatro convenios firmó el Gobierno Departamental con los municipios de Algeciras, Gigante Paicol y Agrado, para la adquisición de ambulancias completamente equipadas y así mejorar la capacidad de respuesta ante urgencias y emergencias. En lo corrido de la presente administración, más de 50 ambulancias han sido cofinanciadas por el gobierno Huila Grande.

La salud se sigue fortaleciendo en el departamento del Huila. Como parte de un plan de mejoramiento de la atención en salud el gobierno que preside Rodrigo Villalba Mosquera, continúa apoyando la renovación del parque automotor de ambulancias con que cuenta los centros asistenciales del departamento.

El mandatario seccional firmó cuatro convenios con igual número de municipios que les permitirá adquirir nuevas ambulancias totalmente dotadas para poder mejorar la capacidad de respuesta, garantizar una atención oportuna y de esa manera contribuir a salvar más vidas.

“Estos convenios son muy importantes, porque estamos reforzando todo el sistema de capacidad de respuesta de los clínicas y hospitales. En varios municipios los vehículos o no estaban operando, o cumplieron su vida útil y era necesario contribuir con unos recursos importantes que aportamos para este propósito”, destacó el Gobernador Rodrigo Villalba.

Por su parte el Secretario de Salud del Huila Cesar Germán Roa, aseguró que el gobierno seccional ha realizado aportes económicos muy importantes de la mano del gobierno nacional lo que ha posibilitado que durante el presente mandato, se hayan gestionado un número cercano a las 50 ambulancias que vienen siendo distribuidas en el sistema de atención público a lo largo y ancho del departamento.

“La firma de estos convenios es una demostración más del firme compromiso de nuestro gobernador Rodrigo Villalba, con la salud de todos los huilenses y fortalecer la atención hospitalaria en toda la región. En los próximos días estaremos firmando otros siete convenios que implican una inversión de más de 1.700 millones de pesos”, expresó el funcionario del Gobierno Departamental.

Vale la pena recordar que la inversión en materia de salud en los últimos dos años, supera los $300 mil millones, gracias a los esfuerzos interinstitucionales, la adecuada presentación de los proyectos a nivel nacional y la gran capacidad de gestión, que han posibilitado la más grande e importante apuesta económica en la historia de la salud pública en esta región del país.

Fortalecimiento de la atención en salud

Por su parte los gerentes de los centros asistenciales beneficiados destacaron la importancia de los vehículos que llegarán próximamente a operar en sus respetivas zonas, indicando que se mejorará la atención, habrá una mayor movilidad y la capacidad de respuesta para salvar vidas mejorará ostensiblemente.

“Expresamos nuestro agradecimiento al Gobierno Departamental por aportar al mejoramiento de la salud en nuestro municipio. Los recursos que se aportan para la cofinanciación de la ambulancia es un proyecto que en buen momento se concreta para fortalecer nuestra red de atención y así mejorar la capacidad de respuesta a las emergencias”, manifestó Karen Lizeth Polanía Triana, gerente de la ESE San Antonio del municipio de Gigante.

En esa misma línea se expresó Diana Marcela Marín, gerente de la ESE de Algeciras, quien dijo que la nueva ambulancia será fundamental para poder llegar a las zonas rurales de esa municipalidad.

“No podemos ocultar nuestra felicidad por este logro. Una ambulancia es un aporte muy importante para la salud de nuestra comunidad. En Algeciras estamos requiriendo esta ambulancia porque allí tenemos muchas necesidades urgentes que atender. Son 27 mil usuarios por atender y nuestra capacidad de respuesta seguramente mejorará en buena medida”, dijo la gerente del centro asistencial de Algeciras.