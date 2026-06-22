Daniela Martínez, una candidata forjada en el arte y las tradiciones del Huila

El municipio de La Plata, reconocido como el Paraíso Folclórico del Huila, ya tiene su representante para el Reinado Departamental del Bambuco 2026. Se trata de Daniela Martínez Ramírez, una joven profesional que ha dedicado gran parte de su vida a la promoción de la cultura, el arte y las tradiciones que identifican al pueblo huilense.

Desde los cinco años de edad, Daniela inició su proceso de formación artística, participando en diferentes escenarios culturales que fortalecieron su amor por el folclor y su conocimiento de las costumbres huilenses. Esa trayectoria le ha permitido consolidar una visión profunda sobre la importancia de preservar y promover el patrimonio cultural que hoy representa con orgullo.

Profesional en Comercio Internacional de la Universidad Antonio Nariño, la candidata combina su preparación académica con una permanente participación en actividades culturales y comunitarias. Durante los últimos meses ha adelantado un exigente proceso de preparación para afrontar cada una de las etapas del certamen, con la convicción de representar dignamente a La Plata y competir por la corona departamental.

Su participación en el reinado también busca visibilizar la riqueza cultural de un municipio que históricamente ha sido referente de las tradiciones sampedrinas en el departamento. Junto a su parejo oficial, Sergio Luis Medina, y al equipo folclórico Te Bailo con el Corazón, Daniela trabaja para llevar al escenario una propuesta que refleje la identidad, la historia y el legado cultural de su tierra.

Además de su trayectoria artística, Daniela se destaca como emprendedora y por su vocación de servicio a la comunidad. Actualmente desarrolla labores de acompañamiento a niños pacientes oncológicos y sus familias a través de la Fundación Para la Gloria de Dios, una experiencia que ha fortalecido su sensibilidad social y su compromiso con las causas que transforman vidas.

“Representar a La Plata es un honor y una responsabilidad enorme. Me he preparado con disciplina, dedicación y amor por nuestras tradiciones para asumir este reto y demostrar la riqueza cultural de nuestro municipio en cada escenario del Reinado Departamental del Bambuco”, manifestó Daniela Martínez Ramírez.

Con una historia ligada al folclor, una sólida preparación y un profundo sentido de pertenencia por sus raíces, Daniela Martínez Ramírez asume el reto de representar al Paraíso Folclórico del Huila en uno de los escenarios culturales más importantes del departamento, con la meta de dejar en alto el nombre de La Plata y luchar por la corona del Reinado Departamental del Bambuco 2026.