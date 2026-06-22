Danza y color, marcaron muestra folclórica del certamen Señorita Neiva

En un digno homenaje a nuestra historia y tradiciones, se desarrolló el desfile artesanal y muestra folclórica con las 19 participantes al certamen Señorita Neiva, allí, en medio de una inolvidable velada, exhibieron sus bailes y trajes de manos artesanas. Las presentaciones resaltaron a las expresiones artísticas del Huila, combinando las notas de la mejor música de nuestra tierra.

La versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, continúa cautivando corazones e impulsando la cultura en nuestro municipio.

En esta ocasión, la cita fue en el Casino de Oficiales del Batallón Tenerife, en donde familias y comitivas se reunieron para vivir a lo grande una nueva muestra del desfile en traje artesanal y muestra folclórica de jóvenes que, representando a diferentes empresas de la capital del departamento del Huila, deleitaron a los asistentes en una velada en donde brilló el folclor y nuestras raíces.

“Vivimos con alegría y con entusiasmo las muestras folclóricas y el desfile en traje artesanal de las 19 candidatas al certamen Señorita Neiva, ellas majestuosas, lucieron trajes de manos artesanas de nuestra región y también interpretaron ritmos musicales de nuestra tierra, acompañadas de bailarines y, por supuesto, de mucha alegría. Gracias a las familias, a los empresarios, y en general a los neivanos que acompañaron este evento lleno de color y folclor”, resaltó Tania Peñafiel, secretaria de Cultura de Neiva.

Orgullo opita en escena

La creatividad fue la protagonista durante el desfile en traje artesanal y muestra folclórica. Cada una de las 19 candidatas convirtió la pasarela en un escenario de exaltación al patrimonio huilense. Desde resaltar la leyenda de La Candileja hasta promover la importancia de la Ceiba, árbol insignia del departamento, los diseños destacaron por la utilización de materiales artesanales que lograron hacer más llamativo cada traje.

El río Magdalena, las orquídeas y el Desierto de la Tatacoa, fueron algunos de los elementos interpretados que pudieron reflejar nuestra historia, rindiendo homenaje, por ejemplo, a los 90 años del Sanjuanero Huilense.

El rajaleña, las expresiones musicales autóctonas y una propuesta artística que incluyó un emotivo reconocimiento a mujeres privadas de la libertad, demostraron que este Reinando también puede convertirse en un espacio de memoria y promoción de las raíces culturales.

Ahora, tras este acto artístico y cultural, se espera el gran desfile folclórico con las candidatas al certamen Señorita Neiva que, este año, viene recargado con los grupos de danzas y comparsas.

“Los esperamos a partir de las 6 de la tarde para que vivan el desfile nocturno en compañía de nuestras candidatas, las comparsas, los grupos de danza y las agrupaciones musicales que estarán deleitándonos en el tradicional recorrido del desfile sobre la ruta de la Avenida Circunvalar”, concluyó Tania Peñafiel, secretaria de Cultura de Neiva.