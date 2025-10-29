Gobierno del Huila, enciende la llama de la gasificación rural en seis municipios

Con una inversión superior a $17.468 millones, el Gobierno Departamental llevará gas natural a los municipios de Garzón, La Plata, Rivera, Tarqui, Villavieja y Yaguará, garantizando un servicio limpio, seguro y sostenible.

Con visión de futuro, el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera lideró la firma del Convenio Interadministrativo de Gasificación, una alianza entre la Gobernación del Huila, Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. y los seis municipios mencionados, que permitirá llevar gas natural a hogares rurales y urbanos del departamento.

Esta iniciativa, que hace parte del plan de desarrollo “Por un Huila Grande”, busca cerrar brechas energéticas, mejorar la salud de las familias y reducir el impacto ambiental generado por el uso de leña y combustibles tradicionales.

“Este proyecto de gasificación tiene un impacto enorme en la vida de la gente. En lo económico, porque las familias pagan menos de la tercera parte de lo que cuesta una pipeta; en la salud, porque cocinar con leña hace más daño que fumar tres paquetes de cigarrillos al día; y en lo ambiental, porque contribuye a un entorno más limpio y sostenible. Además, valoriza las viviendas rurales y mejora las condiciones de bienestar de nuestras comunidades. Por eso, estos son los proyectos que nos llenan de satisfacción, porque transforman realidades y llevan desarrollo a los hogares huilenses”, expresó el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera.

El convenio no solo garantiza el acceso a una energía limpia y económica, sino que también dinamiza la economía local mediante la generación de empleo durante su ejecución.

El gerente de Alcanos de Colombia S.A. E.S.P., Camilo Ernesto Lozano, resaltó el compromiso conjunto con el desarrollo energético del Huila:

“Este convenio beneficiará a seis municipios y cerca de 29 veredas, con una inversión de más de $17.000 millones, y representa una oportunidad para transformar la calidad de vida de las familias rurales. No solo mejora su economía, sino que impulsa el desarrollo social y cierra brechas entre la ciudad y el campo. Más allá de un proyecto de infraestructura, estamos hablando de transformar vidas y dinamizar la economía rural. Felicito a las familias beneficiadas, a los alcaldes y al equipo de la Gobernación del Huila, porque este esfuerzo conjunto demuestra que cuando trabajamos articuladamente, el progreso llega a las regiones”.

Proyecto de gran impacto

Por su parte, el alcalde de Yaguará, Lenin Alberto Trujillo, agradeció el liderazgo del gobernador Villalba por incluir a los municipios intermedios en proyectos de alto impacto social:

“Hoy firmamos un convenio que realmente lleva desarrollo al municipio de Yaguará y al Huila. Este proyecto hace realidad el sueño de 350 familias de la urbanización Villa Laura y deja proyectada la ampliación para otras 500 más. En total, más de mil personas se beneficiarán con el servicio de gas domiciliario, mejorando su calidad de vida. Agradezco al gobernador Rodrigo Villalba y a su equipo por hacer posible este logro, y al gerente de Alcanos, Camilo Lozano, por su compromiso con nuestras comunidades”.

Desde el corregimiento de San Isidro, en el municipio de La Plata, Derly Andrea Sánchez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Alfonso, en Villavieja, una de las beneficiarias del proyecto, expresó su emoción y esperanza:

“Yo cociné toda la vida con leña, y uno no sabe el daño que eso hace hasta que le dicen que puede tener gas natural. Es una bendición. Ya no vamos a respirar humo ni gastar tanto en pipetas. Gracias al gobernador y a todos los que hicieron posible esto, porque este cambio nos da tranquilidad y salud”.

Con esta gestión, la Gobernación del Huila reafirma su liderazgo en la promoción de energías sostenibles y su compromiso con un modelo de desarrollo basado en la equidad, la inclusión y el bienestar de las comunidades rurales y urbanas del departamento.