Estas son las nuevas medidas en Neiva, hasta el 15 de febrero

Estas son las nuevas medidas en el municipio de #Neiva para seguir afrontando la pandemia de COVID-19, desde el 1 al 15 de febrero.

Así lo anunció este sábado, el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón.

El toque de queda irá desde las 10:00pm hasta las 5:00am.

El pico y cédula será hasta el 15 de febrero, cédulas pares salen los días pares y cédulas impares, salen los días impares.

Nuevas medidas para Neiva

Decreto 0042 de 2021

El aumento de casos en las últimas semanas en la ciudad de Neiva han llevado a la Administración Municipal a tomar medidas que regirán a partir de las 00 horas del 1 de febrero y se extenderán hasta las 11:59 p.m. del 15 de febrero.

Por esta razón, se mantendrá el Pico y Cédula durante todo el día, con restricción a la movilidad, la cual seguirá operando como venía:

Cédulas terminadas en 0, 2, 4, 6, y 8, los días pares

Cédulas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9 los días impares

Desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Así mismo, se permitirá la actividad física al aire libre, sin pico y cédula, entre las 5:00 a.m. y las 8:00 a.m.

También, se modificó el toque de queda nocturno, quedando de la siguiente manera: entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente, ningún neivano podrá circular por las calles, salvo que sean casos de extrema urgencia o se encuentren dentro de las excepciones.

Los establecimientos comerciales podrán operar hasta las 10:00 p.m.

De igual manera, quedan prohibidos los eventos públicos o privados que generen aglomeraciones.

Se permitirán las ceremonias religiosas siempre y cuando se repete el aforo y se cumplan con todas las medidas de bioseguridad.

Finalmente, la patrulla Anticovid y los equipos de la Alcaldía de Neiva, garantizará el cumplimiento estricto de estas medidas y los protocolos de bioseguridad y de ser necesario, se aplicarán las sanciones y cierres a los que haya lugar.