En el Día del Ahorro, DataCrédito Experian subraya cómo las cuentas digitales acercan a los colombianos al crédito

En el Día Mundial del Ahorro, conmemorado el 31 de octubre, DataCrédito Experian destaca cómo el ahorro digital, impulsado por billeteras electrónicas y nuevas infraestructuras como Bre-B, están transformando la forma en que millones de colombianos se relacionan con sus finanzas.

Hoy, ahorrar ya no implica acudir a guardar el efectivo bajo el colchón. Desde el celular, los colombianos pueden abrir cuentas simplificadas, recibir depósitos, hacer transferencias y controlar sus gastos en tiempo real.

Este cambio ha sido acelerado por la adopción masiva de billeteras digitales, que según cifras de DataCrédito Experian, ya son utilizadas por el 55,5 % de los adultos en el país. Esta evolución representa un giro profundo en los hábitos financieros, donde el ahorro digital se convierte en la puerta para construir una reputación crediticia.

La llegada de Bre-B, el sistema de pagos interoperables del Banco de la República, refuerza esta transformación al permitir que cualquier persona envíe dinero usando solo su número de celular o cédula, sin importar la entidad financiera.

Al integrarse con las billeteras digitales, Bre-B permite que más colombianos gestionen su dinero de forma cotidiana potenciando así el uso de cuentas simplificadas y depósitos de bajo monto como herramientas reales de ahorro.

El ahorro como punto de partida para la vida crediticia

Según cifras de DataCrédito Experian, más de 40 millones de adultos en Colombia tienen un producto de depósito, como una cuenta de ahorros o una billetera digital. Este acceso inicial al sistema financiero es clave para que las personas comiencen a construir su historial crediticio.

De hecho, DataCrédito Experian, revela que 33,2 millones de adultos, equivalente al 75 % de la población adulta, han accedido al crédito formal. Esta cifra refleja que tres de cada cuatro colombianos han tenido al menos una obligación financiera registrada, lo que los hace visibles para el sistema financiero.

En este contexto, el ahorro digital, a través de billeteras electrónicas y cuentas simplificadas, se convierte en un punto de partida clave para construir una reputación crediticia sólida y acceder a productos financieros más sofisticados.

Recomendaciones para comenzar a ahorrar

Abrir una cuenta de ahorro o billetera digital: Hoy existen múltiples opciones que se pueden activar desde el celular en minutos, sin necesidad de acudir a una sucursal ni presentar documentos complejos. Activar Bre-B como método de envío y recepción de dinero: Usar el número de celular o cédula como “llave” permite recibir pagos de forma más fácil y segura, incluso si no se tiene una cuenta bancaria tradicional. Separar un monto fijo cada semana o mes: Establecer un hábito de ahorro, por pequeño que sea, ayuda a construir disciplina financiera y puede ser el primer paso para acceder a productos como microcréditos, seguros o planes de inversión. Usar herramientas como Midatacrédito: Este ecosistema digital permite consultar el historial crediticio, hacer seguimiento a las obligaciones y tomar decisiones informadas. También ofrece funciones como alertas de actividad para prevenir el fraude, que ayudan a mantener el control sobre la vida financiera.

“El ahorro digital está dejando de ser una opción y se está convirtiendo en el punto de partida para millones de colombianos que quieren mejorar su salud financiera. Las billeteras electrónicas y soluciones como Bre-B permiten que más personas ahorren con mayor inmediatez”, señala Camilo Garay, Head de Consultoría de DataCrédito Experian.