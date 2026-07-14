El verdadero reto del turismo comienza cuando termina la fiesta

Cada año, el Festival del Bambuco y las tradicionales fiestas de San Pedro convierten al Huila en uno de los principales destinos turísticos del país. Miles de visitantes llegan para disfrutar de nuestra riqueza cultural, la gastronomía, el folclor, los paisajes y la calidez de nuestra gente. Hoteles, restaurantes, transportadores, artesanos y comerciantes viven una de las temporadas de mayor dinamismo económico.

Sin embargo, una vez termina la celebración, surge una pregunta inevitable: ¿cómo lograr que el turismo siga generando empleo y oportunidades durante los doce meses del año?

El turismo es mucho más que una actividad recreativa; es un motor de desarrollo económico y social. La ONU Turismo ha señalado que esta actividad impulsa el crecimiento económico, promueve la conservación del patrimonio cultural y natural y contribuye a la generación de empleo, especialmente en las regiones.

Por ello, el desafío no consiste únicamente en organizar grandes eventos, sino en consolidar una estrategia que mantenga el interés de los visitantes durante todo el año y fortalezca a quienes viven de esta actividad.

Las recientes cifras también invitan a una reflexión. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Neiva registró en junio la mayor variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre las principales ciudades del país, coincidiendo con la temporada de mayor actividad turística y comercial.

Este comportamiento demuestra el impacto económico que generan nuestras festividades, pero también deja una enseñanza: no es conveniente que buena parte del movimiento económico dependa únicamente de unas pocas semanas al año. La meta debe ser consolidar un turismo permanente, capaz de dinamizar la economía regional en todas las temporadas.

El Huila cuenta con condiciones excepcionales para lograrlo. El Desierto de la Tatacoa, el Parque Arqueológico de San Agustín, las rutas cafeteras, el estrecho del río Magdalena, nuestros municipios y la riqueza gastronómica y cultural conforman una oferta que puede atraer visitantes durante los doce meses del año. Esto exige fortalecer la promoción del departamento, mejorar la infraestructura turística, apoyar a los emprendedores y ofrecer experiencias de calidad que motiven a los viajeros a regresar.

En mi opinión, el verdadero éxito del turismo no debe medirse únicamente por el número de visitantes que llegan durante las fiestas, sino por su capacidad para generar empleo estable, fortalecer los ingresos de las familias huilenses y convertirse en un motor permanente para el desarrollo económico. Apostarle al turismo sostenible significa brindar oportunidades a hoteles, restaurantes, artesanos, guías, comerciantes y pequeños empresarios que trabajan todos los días por sacar adelante nuestra región.

El Festival del Bambuco seguirá siendo nuestro mayor orgullo cultural y una vitrina incomparable para mostrarle al país y al mundo quiénes somos. Pero el desafío comienza cuando la música termina y las calles vuelven a la normalidad.

Si somos capaces de convertir esa gran vitrina en una estrategia permanente de desarrollo, el turismo dejará de ser una oportunidad de temporada para convertirse en una fuente constante de bienestar. Porque cuando el Huila logra que sus visitantes regresen durante todo el año, gana la economía, ganan las familias y se fortalece el futuro de nuestra región.

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Por: Jorge Andrés Géchem

X: @JorgeAGechem