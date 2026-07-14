¿Cree que una vía necesita un reductor de velocidad? Consúltelo primero con la Secretaría de Movilidad de Neiva

No todas las vías requieren la instalación de reductores de velocidad. Antes de construir uno, solicite una visita técnica para garantizar que la medida sea segura y cumpla con los criterios técnicos establecidos y este, no se convierta en un obstáculo para los actores viales.

Con el propósito de promover una movilidad segura y prevenir riesgos para todos los actores viales, la Secretaría de Movilidad de Neiva hace un llamado a las comunidades para que, antes de instalar reductores de velocidad en sus barrios o comunas, soliciten una evaluación técnica que permita establecer si esta medida es realmente necesaria.

Aunque la instalación de estos dispositivos busca disminuir la velocidad de los vehículos, no todas las vías requieren reductores de velocidad. Su construcción sin el debido concepto técnico puede afectar la movilidad y aumentar el riesgo de siniestros viales.

“Es muy importante que las comunidades se acerquen a la Secretaría de Movilidad para solicitar una visita técnica. Nosotros evaluamos el sitio y determinamos si es conveniente o no instalar un reductor de velocidad, de acuerdo con las características de la vía”, explicó el ingeniero Wilson Trujillo, profesional especializado de la Secretaría de Movilidad.

El funcionario señaló que estos dispositivos deben cumplir con las especificaciones establecidas en el Manual de Señalización Vial y que aspectos como las características geométricas de la vía son determinantes para definir si procede su instalación y cuál es el tipo de reductor más adecuado para cada sector.

La Secretaría de Movilidad invita a las comunidades interesadas a radicar su solicitud de visita técnica a través del correo electrónico secretariamovilidad@alcaldianeiva.gov.co. Una vez recibida, el equipo técnico realizará la evaluación correspondiente y emitirá el concepto que permita garantizar una intervención segura y acorde con la normatividad vigente.

Trabajar por una movilidad segura y sostenible, promoviendo intervenciones viales respaldadas por criterios técnicos, contribuye a proteger la vida de todos los actores viales de la ciudad.