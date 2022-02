El ventilador de Aida

Definitivamente el desaparecido periodista huilense, que tanta falta hace en la actualidad, Edgar Artunduaga, tenía razón cuando escribió los libros “El Circo de la Política” y “Sexopolítica”, lo corroboro ahora, años después de que él los publicara, ante tanto escándalo que se vive en este país, por diferentes temas relacionados con este asunto.

Uno no sabe si reírse, enojarse, sonrojarse o ponerse bravo, ante las cosas que suceden en el mundo de la política en nuestra patria. Para no ir tan lejos, el ventilador que encendió en estos días la inquieta ex congresista barranquillera Aida Merlano, amiga íntima de los Gerlein, Cepeda y Char.

En el año 2014 la deseada jurista costeña fue elegida como Representante a la Cámara por el Atlántico con el apoyo político de sus padrinos y sponsor Roberto Gerlein y Efraín Cepeda.

La ambiciosa señora Merlano, en un afán desmedido por crecer en esta carrera, aspiró a ser senadora de la República por el Partido Conservador en las elecciones legislativas del año 2018, siendo elegida para ocupar un escaño en la cámara alta. A pesar de eso, la Fiscalía General de la Nación emitió una orden de captura en su contra por el delito de compra de votos, siendo recluida en la cárcel El Buen Pastor de la Capital del República el 17 de abril de ese mismo año. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia la condenó a 15 años de prisión en septiembre del siguiente año. Todo un cuento como para una novela de Gustavo Bolívar.

El primero de octubre de 2019, la despampanante Aida se escapó de sus guardianes cuando cumplía con una cita odontológica, fuga que fue coordinada por cómplices suyos, quienes se las ingeniaron para sacarla por una de las ventanas del consultorio, del cual descendió por unas sábanas, al parecer su artículo favorito, subiendo posteriormente a una motocicleta que la esperaba como medio de escape.

Dicen que de allí fue llevada a algún lugar de una de las ciclo rutas de la capital en donde tomó una bicicleta en la cual llegó a una casa en donde la tendrían escondida por unos días mientras con ayuda de sus compinches la sacarían del país. Cuenta la misma Aida Merlano que allí en ese escondite, más que encubierta, estuvo secuestrada y que uno de sus captores la ultrajó y abusó de ella. Un terrible capítulo para su vida.

Para completar el tejemaneje como dice mi abuelito, el 20 de enero de este movido año electoral, la misma dama barranquillera hizo pública una carta, en la que expresó que estaría en condiciones de destapar una olla podrida que afectaría a prestantes familias políticas costeñas, refiriéndose a los Gerlein, Name y Acuña, ¡que susto!; pero además, el fin de semana pasado, la Merlano dijo haber tenido amoríos con el niño consentido de Fuad, es decir Alex Char, dando a conocer algunas fotos comprometedoras de los dos. Mejor dicho, “dime con quien te acuestas y te diré si algún día serás presidente de tu país”.

Por: Andrés Felipe Cabrera Sánchez