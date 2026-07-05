El Huila en la primera fila del nuevo poder nacional

Por los lados del empalme nacional, ya empezaron a acomodar las sillas, y el Huila no quedó atrás: quedó en primera fila.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, arrancará su diálogo regional por los departamentos que más lo respaldaron, y Neiva tendrá cita el 16 de julio, con Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior designado, como uno de los hombres fuertes de la jornada.

Pero que nadie se ilusione con consejo comunal, tarima ni micrófono abierto al estilo Uribe. Esto será más técnico, más cerrado y más medido: documentos, tiempos, prioridades y compromisos. En otras palabras, menos aplauso y más tarea.

La expectativa es alta porque el gobernador del Huila y el alcalde de Neiva, tendrán espacio especial para hablar directamente con el presidente electo.

En los corrillos ya dicen que el Departamento llega con una carpeta llena de pendientes y con una frase atravesada: ojalá este gobierno sí cumpla lo que con Petro nunca aterrizó.