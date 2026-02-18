Actualidad

Ecopetrol refuerza su apoyo a la educación con la entrega de más de más de 6.100 kits escolares en el Huila

TSM Noticias
Actualidad
285 Views

Como parte de su programa de inversión social en el territorio, Ecopetrol adelanta la entrega de 6.135 kits escolares en el departamento del Huila, dirigidos a 5.782 estudiantes y 353 docentes de 19 instituciones educativas oficiales, con el propósito de fortalecer la permanencia escolar y las condiciones de aprendizaje.

La iniciativa se desarrolla en los municipios de Aipe, Gigante, Garzón, Neiva, Palermo, Tello Villavieja y Yaguará, con una inversión de $871.183.466.

Los kits para estudiantes incluyen morral y cartuchera, termo plástico, carpeta oficio, cuadernos rayados y cuadriculados, caja de colores, lápices, esferos, borradores, tajalápices y kit de higiene dental, entre otros elementos básicos para el desarrollo de las actividades académicas.

Por su parte, los kits para docentes contienen morral y cartuchera institucional, carpeta oficio, termo, cuadernos, resaltadores, marcadores, útiles de oficina, bata de laboratorio y una memoria USB de 32 GB, entre otros implementos que apoyan su labor pedagógica.

“En Ecopetrol estamos convencidos del poder de la educación para transformar los territorios y como un motor de transformación social y cierre de brechas sociales”, señaló Juan Sebastián Rivera, coordinador Social Sur de Ecopetrol.

El docente de la Institución Educativa José Reinel Cerquera de Palermo, César Augusto Narváez, destacó esta entrega y afirmó: “Ha servido y agradecemos ese gran aporte que hace Ecopetrol a la institución educativa. Siempre han estado comprometidos a ser parte de la enseñanza y educación de los estudiantes”.

Con estas acciones, Ecopetrol reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la educación pública y el desarrollo de las comunidades del Huila.

TAGGED:
Share This Article

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Historias Relacionadas

Conoce más noticas
Ir al contenido