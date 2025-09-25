Ecopetrol fortalece lazos en San Francisco, a través de la iniciativa «Conectémonos con nuestra energía»

Más de 500 habitantes de las veredas San Francisco, San Francisco Alto, Potreritos, El Tesoro, Tamarindo y Peñas Blancas, de los municipios de Palermo, Aipe y Neiva, participaron en una jornada de integración organizada por Ecopetrol en el marco de la iniciativa “Conectémonos con nuestra energía”.

El encuentro, que se desarrolló en el polideportivo de la vereda San Francisco, se convirtió en un espacio de camaradería, diversión y construcción de comunidad, en el que se reafirmaron los lazos de buen vecino alrededor del campo San Francisco.

Desde muy temprano, niños, jóvenes y adultos disfrutaron de actividades deportivas como campeonatos relámpago de fútbol y fútbol sala, en los que participaron 25 equipos femeninos, masculinos e infantiles; además de la realización juegos tradicionales como el tejo y el popular “mata perro”.

Los más pequeños tuvieron un espacio especial con dinámicas lúdicas y pedagógicas, donde más de 70 niños y niñas aprendieron sobre la industria a través del taller “El petróleo y su mundo” y pusieron a volar su creatividad en un taller de pintura en cerámica.

Uno de los momentos más esperados fue la feria gastronómica y artesanal, con más de 20 muestras típicas que incluyeron asado huilense, lechona, empanadas, pinchos, carne asada, postres, obleas y bebidas tradicionales, deleitando a propios y visitantes.

La jornada también contó con un almuerzo comunitario, en el que los asistentes compartieron un tradicional sancocho de gallina, símbolo de unión y fraternidad en la región. El tono cultural lo aportó una presentación artística realizada por los habitantes de la vereda San Francisco.

“El balance es muy positivo. Logramos convocar a más de 500 personas con representación de distintas veredas. La muestra gastronómica fue todo un éxito y la jornada se desarrolló gracias al trabajo en equipo entre la comunidad, Ecopetrol y nuestras empresas aliadas”, señaló Óscar Iván Medina, coordinador del campo San Francisco.

Por su parte, líderes y habitantes resaltaron la importancia de este tipo de iniciativas. “Es un evento muy especial, que promueve la integración y la amistad entre las comunidades. Hacía años que no teníamos una actividad de este nivel, y hoy nos reencontramos gracias a Ecopetrol”, afirmó Benjamín Garzón, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Francisco.

La actividad fue posible gracias al compromiso de los voluntarios de la Fundación GE, integrada por profesionales de distintos departamentos de Ecopetrol y contratistas aliados.

Con este tipo de encuentros, Ecopetrol reafirma su propósito de generar espacios de relacionamiento directo, fortalecer la confianza y contribuir al bienestar de las comunidades vecinas a sus operaciones en el Huila.