“Descarada”, así le dicen a una mujer que denunció procedimiento de tránsito

A una mujer que pretendía denunciar un procedimiento de tránsito «le salió el tiro por la culata» y el video rápidamente se hizo viral en Twitter. Con la tendencia «descarada», los usuarios de la red social criticar el actuar de la mujer.

La protagonista del video es una mujer que pretende victimizarse por el procedimiento de tránsito en el que la sancionaron.

«Yo que trabajo con las uñas, que todo lo que trabajo es con la poca ayuda que tengo de las personas que confían en mí y que siempre me apoyan», dice la mujer en el video, en ese momento, un policía de tránsito se acerca y también le habla a la cámara.

Hasta ahí cualquier usuario pensaría que se está cometiendo una injusticia por la manera en que habla la mujer a la que le llaman «descarada» en Twitter, sin embargo, una vez el agente de tránsito interviene la historia toma otro rumbo.

«Dígale que va transitando sin casco, sin SOAT y sin revisión. Por eso se le hizo el procedimiento», dice el agente de tránsito.

Sin embargo, la mujer continúa.»Ah bueno, este señor que acaba de hablar fue quien me detuvo, no quiso entender por qué voy de esta manera», dice la mujer en el video mientras el policía vuelve a intervenir resaltando que la motocicleta en la que se movilizaba la mujer no tenía SOAT y por eso se le realizó el procedimiento.

Pero la mujer insiste. «El señor no quiso entender que es una urgencia», dice.

La situación llamó la atención de los usuarios de Twitter que crearon una tendencia llamada «descarada», refiriéndose así a la mujer que hizo el video.

«Jajajaja la reina que quería? Acompañamiento policial para llegar a su destino?», «lo peor es que tiene el descaro de hacer video para protestar» y «la vieja confiable, victimizarse», son algunos de los comentarios que hicieron los internautas en las redes.

—

Crédito: Red Medios Digital