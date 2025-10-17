Cuidar la mente también es cuidar el bolsillo: DataCrédito Experian y Selia dan consejos prácticos para tener salud mental y financiera

En DataCrédito Experian, entendemos que hablar de salud mental también es hablar de educación financiera.

Tener buenos hábitos financieros es una forma concreta de cuidar la salud mental. Cuando las personas organizan sus gastos y planifican con anticipación, reducen el estrés asociado al manejo del dinero. Estas prácticas generan tranquilidad, claridad para tomar decisiones y una mayor sensación de control sobre la vida financiera.

Este vínculo entre finanzas y bienestar emocional cobra aún más relevancia si se considera que más del 70 % de los adultos colombianos tienen algún producto crediticio formal, lo que demuestra una alta participación en el uso de opciones de financiamiento. Esta realidad implica que millones de personas toman decisiones económicas todos los días, y que contar con información clara y hábitos responsables puede marcar una gran diferencia en su bienestar integral.

Otra cifra alentadora que refuerza esta conexión es que el 93 % de la información registrada en DataCrédito Experian es positiva. Esto indica que la mayoría de los colombianos están cumpliendo con sus obligaciones crediticias, lo que refleja no solo responsabilidad financiera, sino también un interés creciente por cuidar su salud económica de forma proactiva. Este comportamiento genera confianza, estabilidad emocional y demuestra que las personas están avanzando con seguridad hacia sus metas personales.

“Las finanzas personales no se pueden desligar del bienestar emocional. Cuando las personas entienden su información financiera y tienen acceso a herramientas claras, encuentran tranquilidad y confianza para tomar decisiones que fortalecen tanto su salud económica como su calidad de vida. En DataCrédito Experian, entendemos que hablar de salud mental también es hablar de educación financiera”, afirmó Natalia Tovar, Vicepresidente Corporativo Experian Spanish Latam.

Un aspecto clave para mantener esa armonía es administrar el crédito con responsabilidad. Evitar el sobreendeudamiento y priorizar el pago oportuno de las obligaciones permite que el crédito sea un aliado para alcanzar metas. Adoptar hábitos como elaborar un presupuesto, revisar con frecuencia el historial crediticio y conocer la capacidad de pago son pasos fundamentales para conservar una vida crediticia saludable

Consejos prácticos de Selia para cuidar la salud mental y financiera

Selia, plataforma aliada de Experian para bienestar emocional, ha realizado en el 2025 más de 10.000 consultas relacionadas con temas financieros, lo que indica que cada vez más personas están interesadas en entender cómo sus decisiones económicas impactan su estado emocional. Estas consultas reflejan una búsqueda activa de herramientas para mejorar la relación con el dinero, prevenir el estrés financiero y avanzar con mayor seguridad hacia sus metas personales. La salud mental y la estabilidad económica están más conectadas de lo que imaginamos. Estos son los consejos de Selia:

Habla de dinero sin miedo: evita que el estrés financiero se convierta en ansiedad silenciosa. Hablar de tus finanzas con alguien de confianza, un terapeuta o un coach financiero puede ayudarte a tomar mejores decisiones y liberar carga emocional. Organiza tu mente y tus finanzas: dedica un día al mes para revisar tus gastos, ingresos y metas. Usa una hoja simple o una app que te dé claridad. Tener orden te da sensación de control y reduce la incertidumbre. Haz pausas antes de gastar: cuando te sientas tentado a hacer una compra impulsiva, respira y espera unas horas. Pregúntate: “¿esto me da calma o solo me distrae?”. Aprender a distinguir entre necesidad y emoción es una forma poderosa de autocuidado. Busca ayuda profesional: si el dinero o las deudas te generan ansiedad, no estás solo. Un terapeuta puede ayudarte a gestionar el estrés financiero, y un asesor puede acompañarte a crear un plan sostenible. Pedir ayuda no es debilidad: es una inversión en tu bienestar. Cuida tu energía tanto como tu dinero: dormir bien, comer balanceado y moverte cada día impacta directamente en cómo tomas decisiones económicas. La mente cansada gasta más y se preocupa más. Prioriza el descanso: también es parte de tu presupuesto emocional.

“Hablar de dinero no tiene que ser un tabú. Cuando ponemos en palabras nuestras preocupaciones financieras, dejamos de sentir que el problema nos supera y empezamos a recuperar control sobre nuestras decisiones”, comenta Mauricio Restrepo, Psicólogo clínico en Selia.

En DataCrédito Experian, nuestro propósito, a través de la educación financiera, es acompañar a las personas en la construcción de hábitos responsables que les permitan tomar decisiones informadas y avanzar con mayor tranquilidad y seguridad hacia sus metas. A través de Midatacrédito, las personas pueden consultar y hacer seguimiento a su historial crediticio, fortaleciendo su conocimiento financiero y su capacidad para planificar el futuro.