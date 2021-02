Cambios a las medidas por el Covid-19 en Neiva

Después de las 10:00 p.m. y hasta las 12:00 p.m. solo se podrán movilizar a través de servicio público.

La secretaria de Desarrollo Social e Inclusión y alcaldesa encargada de Neiva, Shirley Villamizar, dio a conocer las nuevas medidas que regirán para la ciudad de Neiva a partir de hoy y hasta el 15 de febrero, y que fueron ajustadas, debido a las decisiones adoptadas en las últimas horas por el Gobierno Departamental, a través del Decreto 104 de 2021.

Como argumento para esta nueva decisión, está la disminución en la ocupación de camas UCI, así como la incidencia de casos positivos. A nivel local, se ha logrado reducir la ocupación de camas UCI en un 22%, pasando de 98% que llevó a la ciudad a una alerta roja hace dos semanas a un 76% que se registra el día de hoy, con un número diario de casos positivos que pasó de 1.000 a 204 en el último reporte.

No obstante, estas determinaciones no derogan el Decreto 042 que emitió la Administración Municipal el pasado sábado anunciadas por el alcalde Gorky Muñoz Calderón.

Nuevas medidas

Dentro de las medidas contempladas en el Decreto 0057 de 2021, está el toque de queda para menores de edad entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente; igualmente, se restringe la movilidad de personas en la ciudad, en motocicleta o en vehículo particular, entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Como parte de la reactivación económica, se permitirá que bares y gastrobares, previamente autorizados con planes pilotos de bioseguridad, puedan operar hasta las 12:00 pm, los cuales serán constantemente vigilados para el cumplimiento de las medidas exigidas.

El decreto permite que los ciudadanos asistan a dichos establecimientos y puedan consumir licor dentro de ellos, sin pico y cédula, hasta las 12 de la noche, siempre y cuando, se movilicen en transporte público.

Esta medida busca reactivar el sector de entretenimiento nocturno y transporte público, que viene pasando por un difícil momento económico en la ciudad.

Finalmente, todas las demás medidas del Decreto 042 se mantendrán vigentes. Es decir, continuará el Pico y Cédula en la ciudad, entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m. el cual seguirá restringiendo la movilidad.

Esto quiere decir, que sólo podrán salir quienes tengan autorización de acuerdo al día, dependiendo del último dígito del documento de identificación:

Días pares, podrán salir cédulas terminadas en 0 – 2- 4- 6- 8

Y Días impares, cédulas terminadas en 1 -3- 5- 7 y 9

De esta medida, están exceptuados quienes accedan a bares y gastrobares con planes pilotos; quienes realicen actividad física entre las 5 y las 8 de la mañana; así como asistentes a actividades religiosas sin que se generen aglomeraciones.

“Es importante neivanos que entendamos que del cumplimiento de estas medidas, y del buen comportamiento ciudadano depende la disminución en los indicadores de la pandemia, que tanto daño le han hecho a nuestra economía”, indicó la alcaldesa encargada de Neiva.