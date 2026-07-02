Cali se viste de folclor con el Encuentro Internacional de Danzas Mercedes Montaño

Entre el 2 y el 5 de julio, en Cali, capital del Valle del Cauca, se realizará la edición 32 del Encuentro Internacional de Danzas Folclóricas “Mercedes Montaño”, en cuyo marco se promueve el tema dancístico como patrimonio vivo del país y cuyo afiche promocional tiene como lema “Danzando al ritmo de nuestras raíces”.

Como invitados especiales, se tienen agrupaciones de Chile, México, Ecuador y Serbia, países que traen a la Sultana de Valle puestas en escena que permiten promover la cultura folclórica de sus países enlazándola con las tradiciones y costumbres de la tierra colombiana.

Desde Chile, harán presencia el Ballet Folclórico Weliwen; de México, el ballet folclórico Tlen Touxca y Talija Art Co, de Serbia, quienes con sus muestras pretenden enaltecer la cultura dancística de sus países.

A nivel local son 18 agrupaciones las que harán parte del encuentro y que se unen a las procedentes de otras regiones como los Llanos Orientales, Nariño, Cundinamarca y Atlántico.

En el encuentro participarán alrededor de mil artistas que, con cadencia, ritmo y mucho movimiento llenarán cada uno de los espacios culturales como el teatro al aire libre los cristales, el centro cultural Alto Nápoles, el parque artesanal Loma de la Cruz, el Centro de Arte, ciencia y tecnología YAWA, el corregimiento la Buitrera y el Barrio el Dorado y otras zonas de diferentes lugares de la ciudad.

Dentro de esta actividad cultural hay espacio para una agenda académica que se desarrollará en instituciones educativas como el Centro Cultural de Cali, la biblioteca pública Los Naranjos, el tecnocentro Somos Pacífico, en los que se hará énfasis en temas de saberes y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.

La apertura del encuentro está programada para las 7:00 p.m. del 2 de julio, en la que se tiene prevista una gala dancística que rendirá tributo a figuras de renombre a nivel cultural nacional como Delia Zapata Olivella, Totò La Momposina y Petronio Álvarez, con la participación de los grupos de la Corporación Estefanía Caicedo del Atlántico y del Instituto Popular de la Cultura –IPC-

De acuerdo con la información de la Secretaría de cultura de Cali, “El Encuentro Mercedes Montaño es un espacio donde las tradiciones dialogan, las generaciones se encuentran y los territorios se reconocen a través del movimiento y la música”

Dentro de la programación se tiene previsto para el 3 de julio la Gala Central en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, que contará con la presencia de agrupaciones nacionales e internacionales, de países ya mencionados como Serbia, Chile, Ecuador y México.

Para el 4 de julio a las 5:30 p.m. será la Gala de Cierre, en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, en donde una decena de grupos nacionales e internacionales se reunirán en una gran celebración de la diversidad cultural.

El 5 de julio será la clausura a las 4:00 p.m. en el Teatro Al Aire libre Los Cristales, con los Semilleros Infantiles de Danza Tradicional Mercedes Montaño.

Así comienza el mes de Julio en Cali, cargado de cultura, tradiciones, folclor, música y la armonía de movimientos de cada uno de los cuerpos da danza que en este encuentro participan.

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Por: Milton René Losada Gutiérrez

TSM Noticias – Cali, Valle del Cauca