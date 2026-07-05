Cae ventas de Doble Anís, pero se fortalecen las rentas del Huila

Por los lados de las rentas del Huila hay un dato que algunos han querido leer a medias, pero que completo cuenta otra historia: este año las ventas del Aguardiente Doble Anís, cayeron fuerte frente al año anterior, sí, pero eso no significó una caída en los ingresos del departamento.

Según las cifras, el Doble Anís pasó de declarar más de 3 millones de botellas en 2025 a cerca de 726 mil botellas en 2026. En plata, el impuesto declarado por esta marca bajó de aproximadamente $57.093 millones a $15.200 millones. Es decir, una caída bastante visible.

Pero aquí viene el dato político y financiero: las rentas del Huila no se desplomaron. Por el contrario, el recaudo por licores creció. Mientras en 2025 los licores aportaron $15.860 millones, en 2026 llegaron a $23.857 millones, es decir, casi $8.000 millones más para el departamento.

¿Y cómo se explica eso? Sencillo: porque el Huila no depende de una sola botella. Otros aguardientes entraron a pagar impuestos y ayudaron a compensar la caída del Doble Anís. El caso más sonoro es el del Aguardiente Amarillo de Manzanares, que pasó de 654.640 botellas declaradas en 2025 a 1.063.650 en 2026, y de pagar $12.754 millones a $20.799 millones en impuestos.